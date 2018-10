17.700 parados de larga duración abandonan el desempleo en Extremadura

Además si contamos las personas, que se quitan ya de las listas del desempleo, porque no encuentran trabajo y dejan de sellar su demanda cada 3 meses porque están desesperados, no les dan ayudas y etc, etc etc, etc.......... Pues uno que no sella, otra persona que después de 3 meses se le pasa sellar y automáticamente se le da como trabajador pues así se hacen las cuentas estupendamente.... Y lo de las ayudas a los mayores de 52 años que se cambió a los 55 años y además con el requisito de trabajar 3 meses para ésta ayuda de los 431 euros se han lucido... Mienten , mienten , no hay trabajo, mienten hasta dormidos....