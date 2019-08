175.000 extremeños deberán verificar si se vacunaron frente al sarampión

Al menos 175.000 extremeños deberán verificar si han pasado el sarampión o les han administrado la vacuna frente a esta enfermedad en algún momento a lo largo de su vida y, en caso contrario, vacunarse. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) está ultimando una recomendación al respecto con la que está de acuerdo el Ministerio de Sanidad, según confirmaron ayer a Efe fuentes del departamento que dirige María Luisa Carcedo, que comparten el criterio de los expertos para que se vacune del sarampión a los nacidos antes de 1970 «si no lo han hecho, no recibieron las dos dosis de la vacuna o no han pasado la enfermedad». Eso supondría en el caso de Extremadura revisar la situación de muchas más personas, sin embargo en una entrevista en El País, el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pere Godoy, limitó esta recomendación a las personas que se encuentran en el entorno de los 40 y los 50 años, lo que afectaría en Extremadura a unas 175.000 personas, según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística. La decisión la debe tomar el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud (CISNS) que es el órgano en el que están representados, además del Ministerio, todas las comunidades autónomas a través de sus consejerías de Sanidad.

Según confirmaron ayer fuentes de la Consejería de Sanidad, en Extremadura se adherirán a lo que decida el Gobierno central sobre este asunto.

«Con esa recomendación no solo estamos de acuerdo sino que refuerza una de las medidas ya incluidas en el calendario común de vacunación a lo largo de la vida aprobado en el Consejo Interterritorial de noviembre», destacaron las fuentes del Ministerio de Sanidad. De hecho, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad está discutiendo con las comunidades «implementar el Plan de prevención contra el sarampión con nuevas medidas».

El calendario común de vacunación ya establece que todos los nacidos antes de 1970 y que no se hayan vacunado o no hayan sufrido el sarampión deben acudir a su centro de salud para ser vacunados. Lo que plantean por tanto los expertos es que se incida en esa cuestión y que se lleve a la práctica lo que ya incluye el calendario de vacunas.

En la actualidad, en España el calendario de vacunación incluye la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) con dos dosis: una a los 12 meses y otra entre los 3 y los 4 años de edad, se recuerda en la web de la Asociación Española de Pediatría.

Hace quince días la Organización Mundial de la Salud (OMS) verificó que España era un país libre del virus del sarampión, aunque se ha disparado en Europa por el retroceso de la inmunización de grupo al prescindir de la vacuna muchos padres en algunos países como el Reino Unido. Europa registró en el primer semestre de este año 89.994 casos, más que en todo 2018 (84.462).