2.000 agricultores protestan en Mérida para pedir dinero y soluciones a la Junta

Jornada de protesta «agridulce» en Mérida. Cerca de 2.000 agricultores se manifestaron ayer en la capital autonómica para pedir a la Junta dinero y soluciones a la crisis que vive el sector por los bajos precios en origen. La marcha, convocada por La Unión, Aseprex y la Asociación Valle del Jerte, se inició en el centro comercial Carrefour por la mañana y culminó a primera hora de tarde frente a la Presidencia con nuevos altercados entre manifestantes y policía. En esta ocasión los incidentes no pasaron a mayores, pero sí resultó herido un reportero de Canal Extremadura Televisión tras recibir el impacto de una botella de cristal en la cara.

Alrededor de las 14.30 horas los manifestantes saltaron el cordón policial y comenzaron a lanzar bidones, vallas y otros objetos como huevos, palos, latas de refrescos o botellas contra la fachada del edificio y las fuerzas de seguridad del Estado allí desplegadas. Volaron literalmente por encima de las cabezas los presentes y se vivieron momentos de tensión. Los antidisturbios hicieron uso de la fuerza para contener a la gente, aunque sin llegar a cargar contra ellos. Según informó la Delegación del Gobierno, además del periodista herido, Cruz Roja asistió a otras dos personas, una por una lipotimia y otra por una caída.

Tras este episodio, los líderes de la protesta hicieron un llamamiento a la calma y los manifestantes decidieron entonces permanecer sentados en el suelo. Después, alrededor de las 15.30, comenzaron a marcharse poco a poco y la manifestaciónse disolvió hacia las 16 horas, momento en el que finalizaba el permiso concedido por la Delegación del Gobierno. Los autores de los disturbios han sido identificados por la policía.

Luis Cortés, secretario técnico de La Unión, reconoció después que saltar el cordón policial era una de las «opciones» que barajaban los organizadores de la protesta como «símbolo y señal de repulsa» ante la falta de repuesta de la Junta y «para no ser encerrados como borregos», pero sí lamentó el lanzamiento de objetos y condenó la agresión al periodista de Canal Extremadura. En cualquier caso, consideró «un éxito» esta nueva jornada reivindicativa y avanzó que este mismo lunes se registrará en la Delegación del Gobierno la petición para una nueva manifestación. Se trata de una tractorada desde varios puntos de Extremadura hacia Mérida, y en esta ocasión «los tractores van a entrar por encima de la campana gorda y diga lo que diga la Delegación del Gobierno», aesguró Cortés.

pancartas / Centenares de agricultores (1.500 según la policía y 2.500 según los organizadores) participaron en la marcha convocada por La Unión, Aseprex y la Asociación Valle del Jerte en la capital autonómica para reclamar unos precios justos para el campo. La protesta se inició a las 11 a las puertas del centro comercial Carrefour y se desarrolló con normalidad por las calles de la ciudad. Los asistentes portaban cencerros, ahumadores apícolas y pancartas con lemas como ‘Quieren enterrarnos pero somos la semilla’, ‘Los políticos no nos defienden’, ‘Paella española con arroz de Vietnam’ o ‘Ingresos de 1980, gastos de 2020. 40 años de injusticia’. Durante el recorrido también lanzaron petardos y cohetes.

A su llegada a la plaza del Rastro, sobre las 13 horas, representantes de las tres organizaciones fueron recibidos por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a quien entregaron un documento en el que se recogen las «medidas concretas» que a su juicio el Ejecutivo autonómico debe poner en marcha ya para evitar «la ruina» de los agricultores. El encuentro duró algo más de una hora y en palabras de Cortés, salieron «con un sabor agridulce» porque el presidente les mostró «muy buena voluntad, pero no medidas concretas».

Ellos exigen a la Junta «ayudas directas de mínimis» para los agricultores y ganaderos como ocurre por ejemplo en Cataluña para el sector de la fruta, algo que según Cortés la Junta no hará porque no tiene «ni un duro» para ello. Fue a la salida de esta reunión, al comunicar los representantes de los agricultores a los manifestantes que no hay compromiso de la Administración (o al menos no en la amplitud requerida) cuando comenzaron los altercados.

Cabe destacar que la manifestación ha contado con el respaldo del PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, cuyos miembros se desplazaron ayer hasta las puertas del centro comercial para mostrar su respaldo a los agricultores y pedir a la Junta y el Gobierno que tome medidas en defensa del sector.