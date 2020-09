Unos 2.000 estudiantes están en cuarentena tras 15 días de clases

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El colegio Lope de Vega de Badajoz tiene cuatro positivos en coronavirus confirmados. Son las monitoras de comedor y como legalmente no son trabajadores del colegio sino externas, no contabilizan a este colegio como afectado a pesar de que superan el número mínimo de tres por el cual se entiende que es un brote y deberían cerrarlo durante 14 días y proceder a su desinfección. Deseo suerte a los alumnos y profesores y que no tengan que lamentar esta situación