Los 20.000 alumnos de la UEx no volverán a tener clases presenciales este curso

Los 20.000 universitarios extremeños no volverán a las aulas en lo que queda de este curso. El rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, remitió ayer a toda la comunidad educativa una resolución por la que se pone fin a la docencia presencial. Pero esto no significa que el curso termina ya, las clases continuarán de forma no presencial hasta el 14 de mayo, el día oficial de finalización del periodo lectivo según el calendario académico de este curso 2019-2020. A partir de ahí comienza el periodo de exámenes.

En dicha resolución, firmada por el rector, se recuerda que la suspensión de la actividad docente presencial se recoge en el real decreto por el que se estableció el estado de alarma el pasado 14 de marzo y que esta declaración se ha prorrogado, de momento, hasta el 26 de abril. Así, si este día se pudiera volver a las aulas, los alumnos apenas tendrían 13 días de clases presenciales. Pero, además, esta posibilidad es «altamente improbable», puesto que el Gobierno no descarta una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo.

El escrito apunta que la UEx ha venido adoptando todas aquellas medidas basadas en la preocupación por el interés general de la salud pública en el ámbito de la comunidad universitaria «y siguiendo en cada momento las instrucciones marcadas tanto por las autoridades estatales como regionales». Esta decisión, anunciada ayer, se adopta tras la reunión del Consejo de Dirección y con el acuerdo de las autoridades regionales con competencias universitarias y sanitarias.

Y una vez decidido cómo terminará la docencia este curso, queda perfilar cómo se llevará a cabo la evaluación de los estudiantes. Para ello, el rector ha encomendado a varios vicerrectores y vicerrectoras (Calidad, Planificación Académica, Estudiantes, Profesorado y Transformación Digital) así como al secretario general, la elaboración de unas directrices generales que determinen cómo estipular las calificaciones, tanto de la docencia, como de las prácticas y los trabajos fin de grado y máster. En todo caso se hará «acorde a lo estipulado por la Conferencia de Política General Universitaria». La resolución tiene que ser ratificada ahora por el Consejo de Gobierno de la UEx.

La UEx se suma así a las universidades de Andalucía y Navarra, entre otras, que antes de Semana Santa ya anunciaron que ponían fin a las clases presenciales. La universidad extremeña decidió entonces esperar a después del periodo vacacional para tomar una decisión. No obstante, tal y como anunció el rector Antonio Hidalgo la institución ya venía trabajando desde hacía varios días para modificar los sistemas de evaluación previendo la situación. Los cambios pasan por incrementar las actividades de evaluación continua de los alumnos. «De esta forma, rebajaremos o pretendemos rebajar el peso de los exámenes finales cuya asistencia o forma de realizar resulta en este momento incierta» aseguró Hidalgo hace varios días.

Lo más sensato

Esa forma de evaluar es ahora lo que más preocupa a los estudiantes. Desde el Consejo de Estudiantes de la UEx han realizado una encuesta a los universitarios y la mayoría (han respondido más de 5.600 alumnos) piden que se celebren exámenes de manera presencial en junio y julio. «Es la opción mayoritaria, hemos elaborado un informe con los resultados y se los hemos remitido al equipo rectoral para que conozcan cuál es la voluntad del estudiantado. Pero claro, esto estará condicionado a que así lo permitan las medidas sanitarias», señala Román Román Galán, delegado del Consejo de Estudiantes de la UEx y estudiante de Física y Matemáticas.

Román reconoce que la evaluación es algo que preocupa a todos, tanto estudiantes como profesores. «Es nuevo para todos y no se sabe todavía cómo nos van a calificar. Lo que está claro que dependerá de cada asignatura porque no todas requieren lo mismo». Desde el consejo de alumnos están en contacto diario con el Rectorado. «Duda que surge, se la hacemos llegar y la solucionan inmediatamente, están trabajando incansablemente», valora.

Sobre la suspensión de las clases presenciales, «era lo que estábamos esperando, algo que ya imaginábamos que iba a pasar», apunta el delegado, que defiende que ante el panorama nacional «era lo más «lógico» y «sensato». Román recuerda que la enseñanza telemática está funcionando ya desde hace semanas en la UEx. «Se está impartiendo todo de manera online a través del campus virtual y, dependiendo del profesor, se hacen clases en directo a través de alguna plataforma, clases en diferido, suben apuntes con audios… cada uno se adapta de la mejor manera posible. Entendemos que hay profesores a los que les cuesta más las tecnologías y también hay alumnos que tienen más o menos recursos, por eso todo el mundo se está intentando adaptar».