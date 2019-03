Entre 200 y 250 jóvenes se manifiestan en Badajoz contra el cambio climático

"Si la tierra fuera un banco, ya la habrían rescatado" coreaban entre 200 y 250 personas, principalmente estudiantes, que se concentraron esta mañana en la plaza de España, convocadas por la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, para exigir a las autoridades que se tomen medidas para frenar el cambio climático.

Los estudiantes querían demostrar que "nos importa nuestro planeta y las consecuencias del cambio climático", como expresaron en tras la pancarta que rezaba "Político, actúa ya; no hay planeta B".

Hernán Álvarez, portavoz de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, valoró "muy positivamente la respuesta; ya con un centenar de asistentes nos habríamos dado por satisfechos, pero hay entre 200 y 300 y creo que es una buena respuesta". Y explicó que continuarán desarrollando actividades, desde manifestaciones por las tardes a concentraciones para limpiar espacios públicos

Los manifestantes mostraban pancartas y gritaban eslóganes como "La Tierra no se vende, se defiende"; "Que no, que no, que no hay un planeta B, que no"; "Ni un grado más"; "Los intereses de unos pocos repercuten sobe todos"; "Revolución, o extinción"; o "No es un cambio, es una crisis", entre otros.