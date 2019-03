21 pesonas han fallecido de gripe en Extremadura

Cinco personas más han muerto a causa de la gripe en Extremadura, con lo que el número total de fallecidos por esta enfermedad durante la temporada actual se eleva en la región a 21, según los datos del Sistema Centinela de Vigilancia de esta enfermedad.

La tasa de incidencia de la gripe en la comunidad autónoma descendió nuevamente desde los 71 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta situarse la semana que finalizó el domingo 17 de marzo en 20 casos/100.000.

Así, permanece por segunda semana consecutiva por debajo del umbral epidémico marcado este año para Extremadura en 94 casos por cada 100.000 habitantes.

En el conjunto del territorio español la tasa de incidencia descendió igualmente desde los 42 casos/100.000 de la semana anterior a 28 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica da por finalizado el periodo epidémico de esta temporada gripal en España.

No obstante, los hospitales extremeños notificaron la pasada semana 51 casos graves ingresados con gripe, por lo que el número total de pacientes graves que han sido hospitalizados con esa enfermedad infecciosa durante esta temporada asciende a 165, según el informe semanal de Vigilancia de la Gripe estacional en Extremadura.

Aunque los cinco nuevos fallecimientos fueron notificados la semana pasada, en realidad la práctica totalidad de ellos se produjeron en semanas anteriores, pero no se habían incorporado todavía al registro porque se encontraban pendientes de verificación de alguno de los criterios técnicos establecidos por el sistema para su consideración como “casos graves hospitalizados con infección confirmada de gripe”.

A pesar de ese aumento del número de notificaciones, la proporción de casos graves hospitalizados continúa siendo más baja en Extremadura que en el conjunto de España, dado que los 165 casos registrados en la región equivalen a una tasa de 15’4 casos ingresados por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto de España la tasa de casos graves ingresados es de 19’7/100.000.

De los restantes 144 casos graves notificados en Extremadura, 94 han recibido ya el alta y 50 continúan ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma.

Del total de 165 pacientes graves hospitalizados en la región, al menos 136 tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe, principalmente enfermedad cardiovascular y pulmonar crónica y, de ellos, tan sólo se habían vacunado contra el virus de la gripe cincuenta (37%), mientras que setenta y dos (53%) no habían recibido la inmunización y en catorce casos no consta.

Entre los veintiún pacientes fallecidos, diecinueve de ellos con factores de riesgo, tan sólo se habían vacunado ocho (38 %), once no habían recibido la vacuna y en dos casos no consta que lo hubieran hecho.

Por tramos de edad, casi un tercio de los casos hospitalizados tiene más de 80 años (51), pero se han registrado casos graves ingresados en todos los grupos de edad.

De los veintiún fallecidos, diez eran hombres y once mujeres, también pertenecientes a varios tramos de edad. Se han contabilizado defunciones en los grupos de más de ochenta años (12), setenta a setenta y nueve años (4), sesenta a sesenta y nueve (2), y cincuenta a cincuenta y nueve, cuarenta a cuarenta y nueve y diez a diecinueve (1 fallecido en cada uno de ellos).