238.000 mascarillas se repartirán en la región a partir de mañana

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que a partir de mañana se van a repartir 238.000 mascarillas en la región. “Mantener las distancias de seguridad es más importante que las mascarillas", ha destacado el jefe del Ejecutivo regional en rueda de prensa tras participar en el consejo interterritorial por videoconferencia con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Cabe destacar que mañana se reanuda en el país la actividad no esencial, que afectará principalmente a los sectores de la industria y la construcción, cuyos empleados volverán al trabajo. En este punto, Vara ha calificado como “razonable” la decisión de no prorrogar el permiso retribuido recuperable para los empleados de trabajos no esenciales.

En concreto, este material de protección frente al contagio por coronavirus está fundamentalmente destinado a quienes vayan a utilizar el transporte público, aunque “se recomienda que se utilicen otros transportes que no sean públicos”. Su reparto correrá a cargo de la Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil.

“Quien tenga síntomas no debe volver al trabajo”, ha señalado el dirigente regional. También ha subrayado la importancia de que las empresas cumplan en lo posible con los horarios escalonados, principalmente en las horas de entrada y salida al trabajo, además de que se posibilite una distancia mínima de dos metros entre los trabajadores y las medidas de higiene adecuadas.

Preguntado por la posibilidad de que se adoptara la decisión de acometer un reparto masivo de mascarillas para toda la ciudadanía, Vara ha manifestado que “una de las maneras más claras de llegar a todo el mundo sería a través de las oficinas de farmacia”.

Por otra parte, el presidente extremeño ha indicado que la región va a recibir del Ministerio de Sanidad una nueva remesa con 19.200 test rápidos, que se sumarán a los 30.000 que se han recibido hasta la fecha.