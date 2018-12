24 vuelos cancelados y 9 desviados por la niebla en lo que va diciembre

Suma y sigue. La niebla volvió a causar ayer nuevas incidencias en el aeropuerto de Badajoz que afectaron a más de un centenar de pasajeros. El vuelo que tenía que haber llegado a las 8.30 horas de la mañana procedente de Madrid aterrizó en Talavera la Real dos horas y cuarto más tarde de lo previsto, y la salida hacia la capital también se retrasó hasta cuatro horas. La ruta de Barcelona-Badajoz no llegó si quiera a pisar suelo pacense. En este caso el vuelo procedente de la ciudad condal que debería haber llegado a la región a las 9.20 horas de la mañana fue desviado y aterrizó en Sevilla. Desde allí los 14 pasajeros afectados fueron trasladados a Badajoz por carretera, mientras hacían el cambio inverso otros 50 viajeros con billete Badajoz-Barcelona, cuyo vuelo despegó también desde Sevilla.

Con estas cuatro incidencias registradas ayer, en lo que va de diciembre son ya 33 los vuelos que se han visto afectados de un modo u otro por la niebla. Sin contar los retrasos, hasta la fecha se han registrado un total de 24 cancelaciones y otros nueve vuelos han tenido que ser desviados. «En este mes ha habido 16 llegadas afectadas de las que 9 han sido desviadas y 7 canceladas. En salidas se han contabilizado 17 cancelaciones porque los aviones que no han llegado, no pueden salir», explicaron ayer a este diario fuentes de AENA.

Por su parte, la compañía que opera en la comunidad, Air Nostrum, aseguró ayer que estos problemas de niebla «son puntuales y propios de estas fechas y están afectando a nuestra operación no solo en el aeropuerto de Badajoz, sino también en otros aeropuertos como León, San Sebastián, La Rioja o Ibiza. Para nosotros la seguridad de los pasajeros es lo primero, aunque ello a veces comporte molestias para nuestros clientes».

La aerolínea también explicó que con las condiciones de niebla y nubes bajas que ayer por la mañana se dieron en el aeropuerto de Talavera «ni Air Nostrum ni otra compañía hubiese podido tomar tierra. Para aterrizar en el aeropuerto de Badajoz se necesita un mínimo de 542 pies de visibilidad vertical y 2.100 metros de visibilidad general y durante la mañana del jueves y ayer viernes la niebla osciló entre los 100 y 300 pies de visibilidad vertical y los 200 y 400 metros de visibilidad general».

Desde AENA añadieron que el aeropuero pacense dispone de un sistema de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad ILS Categoría I. En Madrid, por ejemplo existe ese mismo sistema ILS pero de la categoría III, la máxima. «El sistema del que dispone el aeropuerto de Badajoz permite operar con una visibilidad mínima vertical no inferior a 61 metros y una visibilidad mínima en horizontal no inferior a 800 metros. Por debajo de estos mínimos, y por seguridad, no se puede operar. Por otra parte, y además, tanto el avión como el piloto deben estar habilitados para operar con ese sistema y en esos mínimos», añaden.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se mostró ayer partidario de mejorar el sistema que facilite las operaciones en caso de niebla para evitar más incidencias. Añadió que las nieblas intensas en esta zona «no son una excepción, sino algo habitual» especialmente en diciembre.