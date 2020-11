De 33.000 aspirantes a 370 celadores con plaza fija

Bueno pues como no se puede comentar la noticia del litio, lo hago aquí. “En Extremadura tenemos litio”. “Qué gracia me hace”. El litio lo tiene Cáceres y su provincia. Ya sólo faltaba y me temo que será así, que se saque de aquí y la fábrica se construya en Badajoz. Para nosotros la mierda y para ellos el desarrollo. Como no nos separemos de estos pájaros, aquí en Cáceres no va a quedar ni el Tato.