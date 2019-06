5.100 estudiantes afrontan desde mañana una EBAU más segura

La última Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (la EBAU) marcó un antes y un después en la comunidad. No por el proceso que acababa de estrenarse un año antes, sino por un error que se solucionó obligando a más de 4.000 estudiantes a repetir varios exámenes.

El asunto trajo cola y dio mucho que hablar dentro y fuera de Extremadura. No era baladí. Varios exámenes de la EBAU se colgaron en internet, en una carpeta pública y abierta de la universidad, antes de que se celebraran y hubo 14 descargas. Y ahora que arranca mañana una nueva edición de la EBAU, se han ampliada las medidas de seguridad para intentar evitar que al menos este mismo error no vuelva a ocurrir.

La solución es sencilla y va al origen del problema: los exámenes no se colgarán en internet hasta que el todo el proceso haya finalizado –hasta ahora se subían al final de cada día y ahí se produjo el fallo–. Pero, además, se están poniendo más medidas. Los ejercicios serán custodiados y se distribuirán en cada una de las doce sedes de la región por una empresa de seguridad. Se entregarán en mano y en sobres sellados a los docentes responsables del proceso. «La manipulación y distribución de los exámenes se llevará a cabo con rigurosas medidas de seguridad» siguiendo un protocolo aprobado por la Comisión Organizadora de la EBAU en Extremadura. Y este nuevo sistema de control es la principal novedad de este año. «Se trata de minimizar los riesgos que pueda haber de filtraciones; es una medida de control más, asumiendo siempre que el riesgo cero no existe porque el error humano siempre está ahí, pero se están poniendo las medidas y lo del año pasado no va a ocurrir ya, va a ser imposible», señala el presidente de tribunal de la EBAU, José Antonio Pariente –su antecesor en el cargo dimitió junto con el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEx–.

Y eso es lo que esperan los 5.106 estudiantes extremeños que se enfrentan desde mañana a la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad. Son 215 alumnos más que en la convocatoria de junio del año pasado, cuando se matricularon 4.891, hasta este año la cifra más alta de las últimas pruebas de acceso a la universidad en la comunidad.

Para todos ellos hay otra novedad este año: las credenciales para acceder a sus resultados telemáticamente no se les entregarán el primer día de la EBAU, como hasta ahora, sino que tienen que obtenerlas ellos directamente de forma personalizada a través de la web de la UEx, señala el presidente.

Y en todo este procedimiento trabajan también 220 docentes entre profesores de la universidad y de enseñanza secundaria, además de otros 30 miembros del personal de administración y servicios de la UEx que velarán para que todo se lleve a cabo con normalidad.

De esta forma arranca la EBAU mañana. Esta prueba se divide en dos fases, la primera es la de Acceso, obligatoria, en la que cada alumno debe enfrentarse a cuatro materias (tres son comunes para todos: Historia de España, Lengua Castellana y Primera Lengua Extranjera, y otra asignatura en función de la modalidad de Bachillerato). La segunda fase es la de Admisión y es voluntaria para aquellos que quieran aumentar su calificación final y alcanzar hasta un 14. En esta parte se pueden realizar exámenes de hasta cuatro materias, aunque solo contarán las dos en las que se haya obtenido mejores resultados.

A las 9.00 horas comienza la comprobación de los datos y el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura, a las 10.00 horas. A las 12.15 será la prueba de Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Portugués) y, por la tarde, solo tendrán que examinarse los que hayan escogido Dibujo técnico o Historia de la Filosofía para subir nota. El miércoles, serán los exámenes del resto de las materias de la fase de Acceso: Historia de España (10.00 horas) y Matemáticas, Latín o Fundamentos del Arte (en función del tipo de Bachillerato, serán a las 12.15). A las 16.30 tendrá lugar la prueba de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales (también de Acceso) y de Geología, Griego y Diseño (fase Admisión). El jueves será el útimo día de EBAU y se celebrarán los exámenes del resto de las materias elegidas para subir nota: Biología, Geografía, Artes escénicas, Química, Economía de la empresa, Cultura audiovisual, Física e Historia del Arte. Las notas se publicarán el 14 de junio y la convocatoria extraordinaria tendrá lugar del 9 al 11 de julio.