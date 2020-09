50 plazas desiertas en las últimas oposiciones de médico de Atención Primaria

Algunos ya están trabajando actualmente en el SES, otros se incorporarán por primera vez al sistema, pero no son todos los que se querrían y necesitarían. Hablamos de las últimas oposiciones en la especialidad de Médico de Atención Primaria. Se convocaron a finales de 2017, se amplió la oferta en 2018 y están a punto de concluir. Pero no de la manera deseada. En total para esta especialidad se ofertaron en la comunidad 337 plazas, pero se incorporarán 287 médicos que han conseguido superar todo el proceso. Esto significa que hay otras 50 plazas ofertadas que no se van a cubrir, desiertas, «pero que posiblemente ya estén cubiertas por personal interino el cual seguirá en dichas plazas ejerciendo sus funciones», explican desde el SES.

La idea es que los nuevos propietarios tomen posesión de sus puestos en la segunda quincena de octubre. Pero aunque no se cubra toda la oferta, desde Sanidad señalan que la estabilidad que alcanzan ahora estos profesionales va a consolidar estos puestos «evitando el trasiego de personas de un puesto a otro por mejora laboral». «Lo que tenemos que intentar es que los que vienen ahora porque han ganado una plaza no quieran irse a otra comunidad. El SES debe negar las comisiones de servicio en estos momentos por falta de personal», reclama Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. También, iniciar un nuevo proceso selectivo «para tratar de atraer a la comunidad a gente nueva. La estabilidad es fundamental».