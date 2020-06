El 60% de los médicos formados en la región se quedará a trabajar

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha logrado retener al 60% de los médicos que terminaron su formación en Extremadura en el mes de mayo, un porcentaje similar al del año pasado pese a que en esta ocasión se ha aplicado por primera vez el acuerdo para las zonas de difícil cobertura que se firmó a finales del 2019 con los sindicatos con el objetivo de paliar el déficit de médicos especialistas.

Según explica la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a estos residentes se les han ofrecido contratos «de un enorme atractivo», de interinidad o de larga duración, pero en todos los casos para más de seis meses e incluso un año, con iguales condiciones económicas que tienen los profesionales del SES en las mismas categorías.

«Se trata de contratos amplios, vacantes, interinidades, eventualidades o sustituciones para reforzar, cubrir comisiones de servicios, incapacidades temporales o excedencias en todos los hospitales de Extremadura», afirman desde el departamento que dirige José María Vergeles. Los MIR que se forman en la región no son solo para Extremadura, sino para todo el Sistema Nacional de Salud, y pese a que se les oferten contratos estables y atractivos hay un porcentaje de especialistas que, por preferencias o motivos personales, no aceptan quedarse si no es en Cáceres o Badajoz, las áreas más grandes.

Según los datos aportados por la consejería, 141 residentes han finalizado en mayo la formación especializada en Extremadura y se les han ofertado un total de 256 nombramientos en las categorías de Médico de Familia, Urgencias Hospitalarias y de Atención Primaria, Pediatría de Atención Primaria o Cuidados Paliativos, entre otras especialidades hospitalarias. De ellos, 85 han aceptado los contratos del SES para quedarse a trabajar en la región: 44 facultativos especialistas de área, 23 médicos de Atención Primaria, 16 de Urgencias Hospitalarias, uno para Urgencias de Atención Primaria y un pediatra, también para Atención Primaria. No obstante, aún quedan 42 vacantes para facultativos especialistas de área, 76 para médicos de familia y tres para pediatras. Los 85 médicos que se quedarán en la región son el 60% de los que han terminado la formación, un porcentaje similar al del año pasado. En 2019 se formaron en la región 132 médicos especialistas, y el SES consiguió retener a 84, el 63%.

Que faltan médicos en la sanidad pública no es ningún secreto y a la vista de que la situación se pueda agravar aún más en los próximos años, el SES comenzó a tomar medidas. Especialmente en las áreas más pequeñas y periféricas como Talarrubias, Llerena e incluso Plasencia o Don Benito, que es donde en los últimos meses se han venido encontrando las mayores dificultades para incorporar facultativos. La región necesita sobre todo médicos de familia, pediatras, médicos de urgencias, traumatólogos, oncólogos, dermatólogos, médicos de digestivo, anestesistas, oftalmólogos y radiólogos.

Gracias a ese acuerdo para zonas de difícil cobertura, que se ha aplicado por primera vez en el proceso selectivo de este año, los médicos que opten por los hospitales más pequeños y periféricos se beneficiarán de una mayor puntuación en los procesos selectivos cuando se compute el tiempo de trabajo realizado. Además, a los dos años podrán volver a la bolsa de interinidades para cambiar de destino sin ser penalizados.

El SES retoma la vacunación a partir del año

Los centros de salud han comenzado a retomar el calendario de vacunación tras el parón sufrido a causa de la crisis del coronavirus. Los retrasos han afectado a los niños mayores de un año, ya que la vacunación establecida a los dos, cuatro y 12 meses de vida, así como a las embarazadas y a la población de riesgo elevado, sí se han mantenido durante el confinamiento al considerarse «prioritaria».

«En la situación actual de transición es necesario recuperar la actividad de vacunación habitual y recordar a los ciudadanos que la vacunación es un servicio de salud esencial para proteger a la población frente a enfermedades inmunoprevisibles», explican desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Por ello, el objetivo ahora es continuar con las vacunas ya mencionadas que se consideraron prioritarias, y recuperar aquellas que no se administraron.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud Pública, en Extremadura, durante los primeros 40 días del estado de alarma, se observó que las cifras de administración de las vacunas a los dos y cuatro meses de edad se mantuvieron respecto al año anterior. Las vacunas recomendadas entre los 11 y los 15 meses descendieron ligeramente, mientras que las dosis indicadas a partir de esa edad «prácticamente no se administraron».

Ahora, el objetivo es que durante este periodo de transición o desescalada, y posteriormente en la nueva normalidad, se vaya restableciendo la administración de todas las vacunas recomendadas en el calendario y en las campañas de vacunación que se realicen en cada comunidad, y que se recuperen todas aquellas que no se administraron debido a la crisis del covid-19.

Las vacunas se administrarán manteniendo las medidas de seguridad y control establecidos para evitar la propagación del covid-19. Para asegurarse que las cumplen, las pesronas que deben vacunarse han de hacerlo contactando previamente por teléfono con su centro de salud para concertar la cita según la estrategia y logística establecida en cada consultorio.