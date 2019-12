El 70% de los alumnos extremeños de las escuelas de idiomas estudia inglés

Sigue siendo la lengua extranjera reina en las escuelas oficiales de idiomas, aunque el nivel de los extremeños está a la cola del país. El 72% de los estudiantes de las escuelas y aulas adscritas de la región están matriculados en inglés. Son, en cifras absolutas, 7.950 estudiantes en la comunidad. Y entre estos, hay 387 alumnos en el máximo nivel de inglés que se imparte este año: el segundo curso del nivel avanzado C1. El primer curso se puso en marcha el año pasado y el próximo está previsto que se oferte también el nivel C2, el más alto.

Pero no será solo en inglés sino en todos los idiomas que se imparten en las escuelas oficiales aunque, «como siempre, se implantará de forma efectiva en aquellos centros e idiomas cuya demanda de plazas real así lo determine y justifique», explican desde la Consejería de Educación y Empleo. Este año, en concreto, 630 alumnos en total cursan el segundo curso del nivel avanzado C1 en inglés, francés, alemán, portugués, italiano y español.

Pero más allá de los planes para el próximo curso, en el actual las escuelas de idiomas extremeñas y sus centros adcritos cuentan con un total de 11.571 matriculados. De ellos, casi 8.000 (el 72%) estudian inglés, pero hay otros 1.611 alumnos (el 15%) que aprenden portugués (1.611 alumnos). En ambos idiomas se han cubierto las plazas ofertadas e incluso en la EOI de Badajoz se decidió no formar un grupo de español porque no había suficientes alumnos y destinar ese recurso a inglés «para dar cabida a los solicitantes que se habían quedado sin plazas», explica la consejería.

Donde siempre suelen quedar plazas vacantes es en el resto de los idiomas «minoritarios». En este curso hay, además, 953 alumnos (9%) que cursan francés; 430 alemán y 382 alumnos de italiano. También, 79 alumnos de español.

MENOS MATRÍCULAS / Las preferencias por unos u otros idiomas no han cambiado respecto a años anteriores aunque sí ha variado en el último año la cifra de matriculados, ya que este curso hay unos 500 alumnos menos. No ha tenido, por lo tanto, incidencia alguna el cierre este año de los cuatro centros del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura, que contaban con 600 estudiantes hasta el pasado junio.

No obstante, pese a que el inglés sigue siendo el idioma predilecto y el más estudiado, no deja de ser la eterna asignatura pendiente para los extremeños. Un reciente estudio de EF Education First vuelve a situar a Extremadura como la comunidad con peor dominio del inglés (con 52,29 puntos), cerca de Baleares. Lideran la tabla el País Vasco, Madrid y Navarra, aunque la autora del informe, Kate Bell, señaló durante la presentación que «somos un país bastante homogéneo» y aclaró también que los cambios en los niveles de inglés se notan «en 10 o 15 años».

NIVEL MEDIO / En el conjunto nacional, España también continúa a la cola de Europa y empeora. Con una puntuación de 55,46, España baja 0,39 puntos con respecto el informe del año pasado (55,85) y tres posiciones en la clasificación entre los cien países no angloparlantes que han participado. Así, España se sitúa a nivel medio del dominio de inglés, a la altura de Hong Kong, China o India, lo que se traduce en que los españoles pueden entender letras de canciones, escribir correos profesionales sobre temas conocidos o participar en reuniones en un área de conocimiento propia. Cierra la clasificación, con un nivel muy bajo, Libia. Respecto a Europa, España solo supera a Italia, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Albania, Georgia, Turquía y Azerbaiyán.

Pero el estudio no solo se limita solo a realizar la clasificación mundial y nacional según el nivel, sino que también busca las razones. Entre ellas, pone el foco en la baja formación de los profesores de inglés como una de las claves del fracaso del modelo de bilingüismo español. El director de EF Education First, Xavier Martí, señaló durante la presentación del estudio que hasta ahora «nos habíamos olvidado de esa pata». Reconoció que mejorar el nivel de inglés de una población «es parte de los proyectos de un gobierno y requiere políticas públicas integrales», algo que a su juicio no se ha llevado a cabo en los últimos años en España.

Así, insistió en que la mejora en el inglés pasa primero por los poderes públicos, luego por las compañías y por las personas. Y entre otros cambios, los expertos proponen que la televisión y las películas se ofrezcan en versión original subtitulada en lugar de doblada, así como potenciar las acreditaciones para certificar los cursos de inglés.