730 días insostenibles para la familia de Francisca Cadenas

Dos años sin Francisca Cadenas. Dos años de incertidumbre y dolor para la familia. 730 días insostenibles por su ausencia y por la carencia de noticias sobre su estado y paradero.

"Esto es inaguantable, no solo ahora, cuando se cumplen dos años, sino que pasa siempre que se va acercando una fecha más concreta", ha expresado, en declaraciones a Efe, Javier Meneses, uno de los tres hijos de Francisca Cadenas.

Esta vecina de Hornachos -de cabello rubio, ojos azules y 1,70 metros de altura- se encuentra en paradero desconocido desde la noche del martes 9 de mayo de 2017 cuando salió de su casa para despedir a una familia amiga y a su hija, a la que había estado cuidando esa tarde.

Tras despedirse, retomó el camino de vuelta a su casa, situada en una calle cortada, pero nunca llegó a ella.

La mujer tenía 59 años en el momento de su desaparición, en torno a las 23.00 horas, y vestía mallas deportivas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deporte.

La ausencia de noticias sobre su posible paradero desconcierta a la familia que, no obstante, confía "en que esto se resuelva pronto. La esperanza es lo último que se pierde, aunque sabes de muchos casos que no se han resuelto y por qué no puede ser este uno más”, se ha lamentado Javier Meneses, para quien el tiempo no consigue cerrar heridas.

Ha indicado que no saben nada de lo que pasó ese día y que las investigaciones sujeta al secreto de sumario, a cargo de una unidad especializada de la Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz, de momento no han permitido resolver el caso de su madre.

"Al principio estás en shock y al año, pero es que seguimos en la misma situación que estábamos entonces, no sabemos nada", ha insistido el hijo de Cadenas, que ha aclarado que los efectivos policiales "hacen todo lo posible con los medios que tienen".

Más medios

Al contrario que su padre y uno de sus hermanos, que reclaman que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se haga cargo de la investigación de Francisca, Javier no cree que sea necesario. "Yo lo que quiero es que dispongan de más medios y más personal", ha precisado.

Desconoce el número de personas que conforman el equipo encargado de esta investigación pero le gustaría que "fueran el doble, que sean los mejores, que estuvieran las 24 horas y tuvieran el doble de medios para encontrar a mi madre".

Meneses tiene plena confianza en la investigación, pues no le queda "otra alternativa", a pesar de que hasta el momento las repetidas batidas por el pueblo, con apoyo de vecinos y personal especializado, no han dado sus frutos.

El contacto con el personal investigador es continuo y fluido. Les puede "llamar en cualquier momento, de cualquier día" y eso ha propiciado un vínculo especial con los agentes, ha confesado.

Es consciente de que cuando les informen de algún avance, será porque ya estará demostrado. "Ellos no trabajan con especulaciones y yo tampoco las quiero", ha añadido el hijo de la desaparecida, que tampoco quiere dar pábulo a los rumores que se escuchan en el pueblo.

"Al final todo el mundo especula y creen que su versión es la real, pero no lo es o, al menos, faltan detalles, es muy complicado", ha manifestado Javier, que prefiere estar al margen de habladurías en las que hasta se ha señalado a algún vecino.

En estos dos años, la pareja a la que Francisca salió a despedir esa noche se ha marchado de Hornachos, un pueblo que se pregunta cómo pudo desaparecer una vecina sin que nadie viera ni escuchara nada.

La familia de Cadenas está muy agradecida a sus vecinos, ya que el cariño que sienten por su parte es "muy grande", y esta noche se volcarán nuevamente en la concentración en recuerdo a la desaparecida que tendrá lugar en la plaza.

Está previsto que al acto de hoy acudan familiares de otros desaparecidos, como Emilia Chavero, a la que se le perdió la pista en 2016 en la localidad pacense de Monesterio, aunque desde el principio los investigadores descartaron cualquier conexión entre ambos casos.

También acudirán otras familias de desaparecidos que colaboran con la Fundación Quién Sabe Dónde (QSD) de Paco Lobatón, que trabaja de forma altruista en la búsqueda de personas en toda España.

Según Meneses, parece que todas estas personas "tengamos algo en común y se crea como una pequeña familia y nos apoyamos".

Desde la fundación han subrayado que esta noche en Hornachos, "en torno a su familia, volverá a estrecharse un abrazo colectivo y un impulso común para que la búsqueda continúe". "Sin pausa. Por derecho", remarca QSD.