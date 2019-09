8.600 extremeños nacidos entre 1970 y 1980 deberían vacunarse de sarampión

El aviso del Ministerio de Sanidad llegó en verano ante el aumento de casos de sarampión en Europa. Todos aquellos nacidos entre 1970 y 1980 deberían estar vacunados contra ese virus, porque estas personas que actualmente tienen entre 39 y 49 años son las que presentan un mayor riesgo. La población que nació antes de 1970 se asume que es inmune por haber pacedido la enfermedad con anterioridad y a partir de 1981 la vacunación frente a sarampión fue sistemática.

La población, por tanto, en riesgo está formada en Extremadura por más de 171.700 personas, pero no todos tendrían que vacunarse ahora. Algunos lo hicieron en su día y otros han padecido la enfermedad y ya serían inmunes. Por eso la indicación de Sanidad no afecta a todos. De hecho, según estima la Dirección General de Salud Pública del SES, serían unos 8.600 extremeños los que realmente deberían vacunarse ahora. Para hacer esta estimación se basa en la Encuesta de Seroprevalencia de Extremadura en la que se observa que «solamente el 5% de las personas nacidas entre 1970 y 1980 son susceptibles de enfermar debido a no haber sido vacunadas o no haber sufrido la enfermedad. Por tanto, se estima que la población adulta susceptible de vacunación sería de aproximadamente 8.600 personas», explican desde el SES.

El problema está en que esa cifra no lleva aparejada nombres y apellidos. Y en que hay extremeños que ni siquiera recuerdan si fueron inmunizados durante su infancia contra este virus o en algún caso, incluso, si pasaron la enfermedad. ¿Qué recomienda el SES en esos casos? «Se debe aprovechar cualquier contacto de las personas adultas con el sistema sanitario para informar y actualizar el estado de vacunación. Y en este sentido, desde la Dirección General de Salud Pública del SES se ha enviado una nota informativa a los profesionales sanitarios», explican. En caso de viajar a países con transmisión endémica de sarampión, no hay ninguna duda: «la vacunación está recomendada siempre».

La indicación del ministerio para los adultos es vacunarse con dos dosis de triple vírica (sarampión, paperas y rubeola), con un intervalo entre dosis de al menos cuatro semanas, para todos aquellos nacidos a partir de los 70 que no tengan historia de vacunación con dos dosis y que no hayan padecido la enfermedad. «En el caso de que el adulto hubiera recibido con anterioridad una única dosis, se administrará una segunda», especifican. ¿Y qué hay que hacer para vacunarse? Acudir al centro de salud o al consultorio local.

De momento es solo una recomendación lanzada por el Ministerio de Sanidad y recogida por el SES. Extremadura está de momento libre de sarampión. El último caso se produjo en 2017. «En la situación epidemiológica actual de la comunidad, la enfermedad por el virus del sarampión se encuentra bajo control y en fase de eliminación». Y ante esta situación no se justifican cambios en la estrategia vacunal, aunque se tomarían medidas si la situación cambiara, avisan. No obstante, el calendario vigente establece que toda persona de entre 18 y 64 años susceptible (no vacunada ni que haya enfermado de sarampión o lo desconozca) debe ser vacunada.