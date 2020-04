82 detenidos y 11.762 denuncias en Extremadura por incumplimiento de la cuarentena

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

creo que hay pocos controles,por mucho bombo que le dan de controles,la semana pasada,con justificante,hice 360 km por Extremadura,no solo no vi ningún control,es que no observe autoridad en la carretera,si es cierto que al llegar al punto de vuelta vi patrulla por el pueblo,YO ME QUEDO EN CASA,por el bien común