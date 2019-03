Unos 95.000 extremeños forman parte de algún partido político

No significa que sí o sí vayan a votar al partido en el que se han registrado, sería lo más lógico y común, aunque siempre hay excepciones, pero lo cierto es que en Extremadura hay unas 95.000 personas mayores de edad que ya se identifican directamente con alguna formación política. Ciudadanos que han querido dar sus datos para formar parte de unas siglas concretas, bien como afiliados o bien como simpatizantes.

Esto significa que casi el 11% del censo electoral de la comunidad, de una u otra manera, forma parte de un partido concreto. Ese censo lo forman 900.443 extremeños, según la última estadística del INE publicada este mismo mes.

En el dato de 95.000 se incluyen los inscritos de los cuatro partidos que actualmente tienen presencia en la Asamblea, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos; además de IU, que se presentará en coalición con el partido morado; y Vox, una formación que también concurrirá en las próximas elecciones generales del 28 de abril y en las autonómicas del 26 de mayo.

No es una cifra precisa ni mucho menos, solo aproximada, aunque sí aporta perspectiva para analizar la base de la que parte cada agrupación. Y no es un número concreto y cerrado porque la cantidad de afiliados y simpatizantes de cada partido lo proporcionan ellos mismos, no existe un registro oficial porque la ley de protección de datos salvaguarda la identidad.

Por otra parte, hay formaciones que distinguen perfectamente entre afiliados (los que pagan la cuota y tienen derecho a participar en los procesos internos y de votación) y los simpatizantes; otras mezclan las cifras de unos y otros para engrosar la lista de afines.

PSOE / La secretaria de Organización de los socialistas extremeños, Marisol Mateos, explica que la cuota anual en el PSOE es de 72 euros al año, que se paga semestralmente. No abonar dos de estas cuotas significa que la persona pasa de ser afiliada (quienes tienen derechos y deberes) a simpatizante. De los primeros calcula que hay más de 10.000 (el 60% pertenece a la provincia de Badajoz), con los segundos suman más de 50.000.

En el PSOE tienen una figura nueva que se llama afiliado directo, que puede inscribirse directamente al partido a través de internet y sin pertenecer a ninguna agrupación local.

PP / Los datos que manejan los populares regionales dicen que, a cierre de 2018, había 31.422 afiliados, 18.390 de Badajoz y 13.113 de Cáceres. ¿Quién paga la cuota de 20 euros al año? No lo saben a ciencia cierta. De manera que no diferencian entre militantes y simpatizantes realmente, aunque no sean lo mismo.

Eso sí, los inscritos deben estar al corriente de pago para poder participar en el procesos de votación. Por ejemplo, en las primarias para elegir al líder nacional, cuando salió triunfador Pablo Casado. En aquel momento en Extremadura solo votaron 1.884 afiliados.

PODEMOS + IU / Desde la formación morada subrayan que no se piden cuotas «ni se cobra ningún dinero para formar parte de la agrupación», pero sí se aceptan donativos personales, de manera que no distinguen entre afiliados y simpatizantes. La inscripción se hace a través de internet y se pide como requisito una copia del DNI.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Joaquín Macías, manifiesta que en su partido los afiliados son unos 600, mientras que los simpatizantes rozan los 300. La cuota oscila entre los 3 y los 5 euros al mes. No obstante, en procesos como la votación para decidir si iban de la mano con Podemos en las próximas elecciones participaron todos los inscritos.

CiudadanoS / El secretario de organización de Cs Extremadura, Isidro Fernández, asegura que el número de inscritos ha seguido subiendo y ya llega a los 3.000 simpatizantes y los 800 afiliados (450 en la provincia de Badajoz y 350 en Cáceres). Se paga una cuota de 10 euros al mes, aunque también se aceptan donaciones extras.

VOX / «Aquí sí paga todo el mundo, son 9 euros al mes», asegura el portavoz de Vox en la región, Juan Antonio Morales, quien subraya que su partido ya ha llegado casi al millar de afiliados.