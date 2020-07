99 donantes de sangre con anticuerpos

El Banco de Sangre de Extremadura hizo una propuesta: que cada donación fuera acompañada de una prueba serológica para detectar si existen o no anticuerpos frente al covid-19 en esa persona. Desde el pasado 27 de junio se está realizando ese test, y el resultado es que 99 extremeños han tenido coronavirus y la mayoría no lo sabía. Esta cifra representa el 2,37% del total de donantes desde esa fecha, que han sido una suma de 4.100. «El objetivo de esta iniciativa era doble, por una parte aprovechar el proceso de donación para hacer esa prueba y saber más de la inmunidad; y por otra, usar el plasma de esos donantes con anticuerpos como tratamiento con otros pacientes de coronavirus, que ya se está haciendo y está funcionando en algunos casos, aunque no todos los plasmas sirven», explica José María Brull, el director del Banco de Sangre de Extremadura. «La prueba es apenas de dos euros por persona, así que es asequible, las cosas con covid de momento no pagan IVA», añade Brull.

En cuanto al hecho de que haya personas que desconocen que han pasado la enfermedad, Brull explica: «Alguno te dice que tuvo algo de fiebre en febrero y un poco de tos, pero que no le dio importancia, o que se sintió un poco mal en Semana Santa y se quedó en casa, pero en ningún momento fueron al centro de salud, así te lo cuentan. Nosotros les informamos del resultado de la prueba y le decimos que si tienen dudas o quieren estar más tranquilos, que acudan a su médico de cabecera, pero realmente lo que nos dice el resultado es que ha desarrollado anticuerpos». H