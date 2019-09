99 mujeres por 14.000 hombres

Remontar la mala situación de las especies más emblemáticas de la caza menor es uno de los retos que tiene por delante la actividad; pero no el único, según dijo ayer el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, que se refirió además a la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la incorporación de la mujer a la actividad cinegética así como otras destinadas a promover el relevo generacional.

La pérdida de población en el entorno rural es uno de los grandes desafíos para el sector desde hace varios años, porque los responsables de asumir ese relevo, los más jóvenes, son los que están abandonando las zonas rurales de forma mayoritaria. Según el estudio, un tercio de los integrantes de las sociedades locales tienen más de 50 años.

En cuanto a la presencia de la mujer «no es que la mujer no participe, lo ha hecho siempre, pero de forma pasiva y nuestra intención es que tenga un papel protagonista», explicó Gallardo. De hecho, el estudio incide en la notable «masculinización» existente en las sociedades locales de cazadores, en las que el 99,3% de los integrantes son hombres: hay 14.360 socios frente a 99 socias en la región. Pidió para ello, medidas de impulso a la Junta de Extremadura, para hacer efectivo el decálogo de la caza que asumieron antes de las elecciones la mayoría de los partidos (Podemos Extremadura no lo firmó) y que propone medidas de apoyo para la incorporación de jóvenes y mujeres en su tercer apartado. r. c.