Ábalos resta importancia al incidente de Mérida: "Lo de rojo no me ofende"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha quitado hierro este lunes a los insultos que le dirigió un agente en segunda actividad de la Policía Nacional el pasado viernes en un bar de Mérida (Badajoz) tras asegurar que este tipo de episodios "no le afectan nada", como tampoco le ofende que le llamen "rojo".

Ábalos ha señalado que "le sorprendió la repercusión" que tuvo el incidente ocurrido en la capital extremeña, adonde se desplazó para participar el sábado en la Conferencia Política del PSOE regional, y ha remarcado que "no le preocupa".

"No le he dado ninguna importancia. No es la primera vez. No me afecta nada. Estoy muy acostumbrado a esto. Lo de rojo no me ofende, es descriptivo. Lo de mencionar a mi madre ya es más lamentable", ha manifestado el también secretario de Organización del PSOE en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de su partido en el Palacio Neptuno de Madrid.

El agente mostró su placa a la Policía Nacional cuando se personó en el bar tras la llamada de un escolta de Ábalos, sin que éste estuviera ya presente en la identificación.

Según el ministro, lo que es "extraño" es que la persona que le insultó llevara la acreditación de policía cuando ya no tenía derecho a portarla.

"¿Por qué alguien que no puede, ni debe llevar la placa la lleva? ¿Para qué le sirve?", se ha preguntado el dirigente socialista, quien ha puntualizado que el agente no se acercó a él y que se marchó del bar cuando tuvo que irse, por lo que "no hubo ningún incidente como tal".

Ábalos ha censurado al diputado nacional del PP y exalcalde de Mérida Pedro Acedo por justificar el comportamiento del agente y describir los insultos como "un recibimiento".

"Me molesta que haya quien celebre eso y ocupe un escaño. Esa persona ya no puede hablar de bilduetarra, ni proetarra, ni de nada de eso porque es un violento y los violentos no caben en las instituciones sean del partido que sean. Eso sí me ha llamado la atención, lo otro no", se ha quejado.

En opinión del ministro, es "lamentable" que Acedo, "muy conocido por su machismo", sea ahora conocido por "su propensión a la violencia". "Estos personajes son los que me dan más miedo", ha añadido.