Abanca aterriza en la región con una red de 44 oficinas

El grupo Abanca aterriza en Extremadura con una red de 44 oficinas y casi 54.000 clientes tras la adquisición de Caixa Geral. La compra se formalizó el pasado 14 de octubre y el proceso ya solo está pendiente de seguir los «pasos matemáticos» que marca la ley para culminarse, de forma que en el próximo mes de marzo ambas entidades comenzarán a operar ya bajo la misma marca.

Así lo explicaron ayer en Mérida el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y su consejero delegado, Francisco Botas, que han realizado una visita de dos días a la región para presentar la entidad. En este tiempo se han reunido con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y con empresarios extremeños «para conocer de primera mano sus necesidades», explicó Escotet.

Extremadura es «una apuesta estratégica» para el grupo Abanca, que llega a la región con la mirada puesta en el mundo rural. En este sentido, los directivos destacaron que son el banco líder en el noroeste peninsular, con un 70% de sus oficinas ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes y un 50% en pueblos de menos de 5.000. «La inclusión financiera es para nosotros un factor crítico y hemos dado pruebas palpables de la importancia que tiene para nosotros, en este caso en el noroeste español, donde en más de cien municipios somos el único banco», dijo Escotet.

Tras la compra de Caixa Geral, Abanca contará con una red de 44 oficinas en Extremadura (a nivel nacional son 808, además de otras 70 en Portugal), una plantilla de 140 empleados y 53.600 clientes.

Según los datos aportados, Abanca se sitúa actualmente entre las primeras entidades con rentabilidad a nivel nacional (más de un 9% en los últimos cinco años) y con respecto al crédito, han logrado crecimientos de más de un 20% «cuando la media del sector ha tenido una contracción del 10,5%». «Esto evidencia nuestra vocación de profundizar en la actividad de inversión», reiteró Escotet. En el caso de la región, Abanca aporta ya más de 700 millones en créditos al tejido productivo, sobre todo asociada al sector agroalimentario.

NO A LIBERBANK / Además de Caixa Geral, Abanca también integra a Popular Servicios Financieros (una financiera de Banco Pastor) y la red de Deutsche Bank en Portugal. Como se recordará, intentó hacerse con Liberbank, el grupo donde se integra Caja Extremadura, pero la operación no prosperó. Al respecto, Escotet señaló ayer que Abanca hizo «un esfuerzo importante» y pese a que estuvo muy cerca de cerrar la compra, esta opción «en lo inmediato está descartada y a medio plazo no se contempla».

«Lamentablemente ellos decidieron mantenerse en solitario y respetamos esa postura, que para nosotros tenía todo el valor estratégico y todo el sentido económico que buscamos en todo proceso de integración», dijo. En cualquier caso, Escotet no descartó seguir creciendo por esta vía porque hay «capacidad y holgura de capital suficiente» para ello.