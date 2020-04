La admisión de alumnos para el próximo curso se hará por internet

La admisión y matriculación de los alumnos que empiezan (o cambian) el colegio o el instituto el próximo curso se hará por internet. Ya lo avanzó la consejera de Educación hace unos días y hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura un decreto con medidas urgentes en materia educativa para permitir esta posibilidad ante la actual situación de pandemia. “Se trata de simplificar y avanzar en la tramitación de procedimientos, la realización de trámites presenciales y la participación de la comunidad educativa para organizar el próximo curso escolar”.

La escolarización, por tanto, se hará de manera telemática mientras no sea posible la actividad presencial. Para ello, la consejería fijará un calendario (aún por definir) para el proceso de admisión y se habilitarán puntos de atención al usuario para las personas que no dispongan de medios electrónicos. Cada solicitante formulará una única solicitud de admisión a través de Rayuela y, de entrada, no será necesario aportar documentación acreditativa. Esta se facilitará, dentro del plazo que se establezca, de manera presencial. Los resultados del proceso de admisión se comunicarán a través de la web de cada centro escolar y las reclamaciones se harán también por medios telemáticos.

Pero la escolarización no es el único procedimiento que se hará de forma electrónica. El decreto también establece que la próxima convocatoria de suscripción y modificación de conciertos educativos contará con un calendario más simplificado y que permita la tramitación electrónica con carácter excepcional. En la nueva orden de conciertos para el próximo curso podrá prescindirse de los trámites de presentación de sugerencias, de consulta pública previa, de audiencia e información pública y del informe de impacto de género.

El decreto también recoge la posibilidad establecer cambios en los procesos de libramientos de fondos para la adquisición de libros de texto, en relación a los plazos y la forma de presentación de las solicitudes de los centros y de las familias del alumnado usuario, así como en las subvenciones para las escuelas infantiles que son titularidad de los ayuntamientos, entre otras.

Por último, en una disposición final, se modifica un artículo de la Ley de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura para posibilitar el nombramiento de un director general que se encargue del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios. El decreto señala que “resulta urgente cubrir la dirección del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, vacante desde hace meses, en una situación que ya no admite demora”. Explica que este órgano se ocupa de áreas relevantes como el transporte, los comedores, las aulas matinales, las actividades extraescolares y “otras prestaciones que se han convertido en servicios clave para mantener y mejorar una oferta educativa eficiente y de calidad”, por lo que ahora tiene un mayor volumen de actividad.

"Por ello, se entiende que la única opción viable es la conversión del puesto directivo en puesto de alto cargo con rango de Director General, sujeto a nombramiento y cese directo por el Consejo de Gobierno, a través de este decreto-ley, y por tanto, revestido de la inmediatez y urgencia que, en estos momentos de crisis sanitaria, se requiere y permitir dotar al Ente del liderazgo jerárquico que se precisa de cara a la gestión de las medidas que se han dispuesto para luchar contra la pandemia que nos afecta”.