«Ahora la Caja puede marchar sola, pero tiene el paraguas protector de un grupo de 29»

—Estos últimos años, convulsos en el negocio financiero, han coincidido además con una revolución tecnológica en el sector, ¿qué está haciendo Caja Rural para adaptarse?

—Nuestra caja está integrada en el Grupo Caja Rural, que lo configuran 29 cajas rurales de toda España. Aunque somos una entidad pequeña, tenemos puesto en común un servicio de soporte informático, Rural Servicios Informáticos, que es el que nos da cobertura en materia tecnológica. Podemos decir ahora mismo, sin ningún género de dudas, que los servicios de banca electrónica, cajeros automáticos o banca telefónica que da Caja Rural de Extremadura no tienen ninguna envidia a los de cualquier otra entidad financiera. De hecho, muchos de nuestros clientes nos dicen que operan habitualmente por nuestra banca electrónica por ser mucho más fácil, intuitiva y tener una gama mucho más amplia de operaciones que las de otras entidades de muchísimo más tamaño que el nuestro. Y seguimos trabajando e invirtiendo en el área de renovación tecnológica. Si no lo hacemos, quedaremos obsoletos.

—¿Cómo ve la situación del sector agrícola en la región?

—El sector agropecuario es un sector mucho más estable que el resto. Las crisis le llegan con más retardo que a otros y con menos intensidad. Los ciclos en la agricultura y la ganadería no son tan acusados. En Extremadura, el sector agrícola está presentando crecimientos en los últimos años de en torno al 8%, y eso es muy importante. Aporta mucho a la economía extremeña y hay que apostar por él, por su desarrollo y su modernización. Caja Rural tiene una oficina técnica agraria, que es un departamento especializado en dar servicio a los agricultores, que los guía y los orienta cuando presentan algún tipo de proyecto de mejora en el campo, y que les sirve muchas veces de soporte para desarrollar esas iniciativas. Este servicio lo ofrecemos a través de nuestras 110 oficinas y dentro del mundo del campo extremeño es muy conocido.

—¿Cómo están evolucionado las aportaciones al Fondo de Educación y Promoción?

—A este fondo se destina un porcentaje de los resultados que se van obteniendo cada ejercicio. El año pasado, cuando crecimos un 45%, el fondo aumentó en ese porcentaje. Este año, que crecemos un 26%, el fondo se incrementará un 26% también. No son cantidades muy grandes pero procuramos, con poco, llegar a muchos sitios y considero que hacemos una gran labor en materia cultural, asistencial o deportiva. Son muchas las materias de ayuda y colaboración con la sociedad extremeña. Me gustaría destacar los Premios Espiga, que ya todo el mundo conoce en Extremadura y que ponen en valor la calidad de los productos extremeños. Productos como el jamón, que es nuestro premio más antiguo y que es valoradísimo por los productores. Los del vino, el queso o el cava son premios que también realzan el esfuerzo por la calidad. Hoy día lo que es importante no es producir mucho, sino de calidad. Y con estos reconocimientos es lo que patrocinamos.

—Tras el del queso, que entregaron ayer por vez primera, ¿tienen previsto ampliar el abanico de los galardones?

—No es descartable. Tenemos otros muchos productos en Extremadura que pueden ser en un momento dado susceptibles de que se creen para ellos unos Premios Espiga: un aceite de oliva de máxima calidad, la miel,... son muchos.

—Las fusiones siguen planeando sobre algunas entidades españolas. ¿Pueden descartarse para Caja Rural de Extremadura?

—Ahora mismo me atrevería a decir que está totalmente descartado en un plazo bastante largo. Hemos suscrito el año pasado un acuerdo de integración de 29 cajas en el que cada una mantiene su independencia y total autonomía. Nuestra sede central sigue estando en Badajoz y las decisiones se siguen tomando desde ella. Es un acuerdo de colaboración, de apoyo mutuo para el caso de que cualquiera de estas entidades pasase por algún tipo de dificultad. Para nosotros eso es lo más cercano a una fusión que puede producirse. Un acuerdo que ha estado muy bien visto por el Banco de España y que es el que ha permitido, en buena medida, que la solidez y la solvencia de la Caja se haya ampliado enormemente. Tenemos un requerimiento de solvencia del 11,88% y hemos cerrado el año pasado sobrepasando el 15%. Eso hace posible que veamos el futuro con bastante sosiego. Este grupo nos facilita, entre otros, los servicios de apoyo tecnológico y de cobertura en materia jurídica o de seguros. Se generan economías de escala y grandes ahorros a la hora de implantar nuevas iniciativas. La Caja ahora puede marchar sola, pero tiene el paraguas protector de un grupo de 29 cajas.