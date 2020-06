«Ahora hay bastante flexibilidad con las cancelaciones»

Después de tres meses teletrabajando en casa, anulando viajes, gestionando reembolsos y solucionando problemas de quienes se habían quedado ‘colgados’ fuera de España, la oficina de B The Travel Brand en Plasencia vuelve a atender al público desde hoy lunes. «Esperamos que esto vaya remontando, aunque sea con reservas de interior o de costas en España», confía Toñi Castro, gerente de este establecimiento que, no obstante, da ya el año «prácticamente por perdido».

«Alguna consulta vamos teniendo para el verano, sobre todo para saber precios o condiciones», explica. Posteriormente, a la hora de cerrar la reserva sigue habiendo «reparos», al no saber cómo va a estar la situación de aquí a unas semanas, por lo que las contrataciones van «muy despacio». También hay interés por parte de clientes que quieren cambiar contrataciones hechas para largas distancias por destinos españoles. «Lo que más se está empezando a demandar es turismo rural y de naturaleza para el norte de España», detalla. También destinos de costa, fundamentalmente en la Península, «y algo para las islas», aclara Castro.

En relación a las reservas costeras, señala también que «mucha gente te llama pensando que tal y como están las cosas va a haber muchas ofertas, pero de momento están caras. Imagino que es también ahora al principio, porque estoy segura de que luego saldrán ofertas».

En cuanto a las condiciones de la contratación, puntualiza, «lo que sí notamos es que hay bastante flexibilidad con las cancelaciones. Ahora todos los hoteles tienen tarifas para poder cancelar hasta 48 horas antes sin gastos».

Dentro de los destinos fuera de las fronteras españolas, esta «todo parado». Solo «El Caribe parece que empezará a operar a partir de mediados de julio y los cruceros en principio lo harán en agosto, pero tampoco lo sabemos muy bien».

«De todos los reembolsos que tenemos pedidos desde marzo, no nos han devuelto absolutamente nada, pero el cliente sabe que al final se lo van a devolver», recalca. «El problema es que tenemos muchas reservas de agosto o septiembre que de momento no podemos hacer nada porque esos vuelos no están cancelados y, si lo hace el cliente, sí tendrá gastos».