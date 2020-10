Albert Rivera, este jueves en Los Desayunos de El Periódico

Vuelven ‘Los Desayunos de El Periódico’. Será este jueves 8, en este caso en Badajoz, y contarán con un conferenciante de excepción: Albert Rivera. Patrocinado por Ibercaja, el evento tendrá lugar a las 10.30 horas en la Torre Siglo XXI con un aforo limitado y con entrada por exclusiva invitación de El Periódico Extremadura o La Crónica de Badajoz.

Con el parón de la actividad pública como consecuencia de la pandemia de coronavirus, hubo que posponer algunas citas ya concertadas para ‘Los Desayunos de El Periódico’, entre ellas la de Albert Rivera, prevista para el mes de junio. Sin embargo, Albert Rivera ahora cobra nueva actualidad con la publicación de su libro ‘Un ciudadano libre’ (Espasa 2020), una combinación de recuerdos, experiencias vividas y no contadas, emociones y reflexiones sobre el pasado, el presente el futuro de España.

Ex líder de Ciudadanos, cuenta con una extensa vida pública a pesar de su juventud. Licenciado en Derecho y máster por ESADE, trabajó como abogado en los servicios jurídicos de La Caixa hasta que su interés por la política le llevó a participar activamente en la implantación de la plataforma Ciutadans de Catalunya, que daría origen a Ciudadanos, partido político que presidió de 2006 a 2019. En diciembre de 2017, Ciudadanos se convirtió en la primera fuerza del Parlament y tras las elecciones generales de abril de 2019, con 57 diputados y más de cuatro millones de votos, se aupó como tercera fuerza del país. Tras su dimisión después de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 Albert Rivera ha regresado a la empresa privada, y actualmente preside el despacho de abogados Martínez-Echevarría-Rivera.

El porqué de su libro lo explica en sus primeras páginas: «Decidí escribir este libro pocas semanas después de mi adiós a la política. Y lo he hecho por tres motivos distintos. El primero, porque es una necesidad personal y humana. El segundo, porque siento que tengo una deuda pendiente con los más de cuatro millones de españoles que confiaron en mí y porque quiero que mi experiencia, mis aprendizajes y mis reflexiones, ahora que he abandonado la política, puedan ser útiles a aquellos que tengan que servir a España y a cualquier ciudadano».



VISIÓN / En su conferencia de Badajoz Albert Rivera ofrecerá su visión de la actualidad española y de los responsables políticos. Aclarará algunas de las razones de su ascenso y también fracaso electoral y el por qué de su marcha de la política activa cuando estaba llamado a ocupar grandes responsabilidades en este país. Con fobias y filias, el discurso de Albert Rivera no deja indiferente a nadie dando las claves de muchas de las realidades que están ocurriendo ahora mismo tanto en España como en las diferentes comunidades autónomas españolas donde Ciudadanos es pieza fundamental de su gobernabilidad.

Leyendo su libro se extraen frases como «la relación con Pedro Sánchez fue de más a menos y de menos a nada» o sobre Iglesias: «él ha sido víctima de sus propias trampas populistas. El único responsable de la polémica a cuenta de su chalé en Galapagar fue él».

También sobre Pablo Casado: «Si hubiéramos sumado tras las elecciones de abril de 2019, estoy seguro de que habríamos podido formar juntos un Gobierno razonable» o sobre Santiago Abascal: «Me cuesta reconocer al Abascal que yo conocí hace años en el País Vasco en los discursos que pronuncia ahora, especialmente en aquellos que tratan de inmigración, asuntos LGTBI, aborto...».

La conferencia y posterior turno de preguntas será moderado por el director de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, Antonio Cid de Rivera.