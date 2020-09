El alcalde de Eljas pide a sus vecinos que no salgan de casa salvo que sea necesario

El alcalde de Eljas, Antonio Bellanco, ha pedido a sus vecinos, ante el aumento del número de positivo por covid-19 en el municipio, que no salgan de casa si no es estrictamente necesario y ha hecho un llamamiento a los familiares que están fuera para que "no vengan al pueblo".

Esta localidad del norte de Cáceres de poco más de 900 habitantes cuenta con 68 positivos por coronavirus, entre ellos el propio alcalde, que ha aprovechado las redes sociales para mantener informados a sus vecinos desde "su confinamiento".

Así, el primer edil ha explicado que tras las pruebas PCR que se realizaron este domingo, las autoridades sanitarias continuarán este lunes con las mismas.

"No debemos alarmarnos y debemos estar tranquilos, porque en el pueblo estamos bien y la gente está siendo atendida correctamente", ha señalado Bellanco.

El alcalde ha recordado al alumnado del colegio público Divina Pastora, que desde este lunes continuará formándose a distancia, que aquellos que tengan sus libros en el colegio y los necesiten para seguir sus clases a distancia pueden llamar al número de teléfono 699 233 065 "y realizaremos la recogida y entrega de los mismos a sus domicilios".

De igual forma, el Ayuntamiento ha puesto su personal a disposición de los vecinos para retirar la basura de todos los vecinos que deben guardar aislamiento.

El alcalde ha pedido a aquellos que "están haciendo especulaciones y lanzando culpas que se abstengan de dichos comentarios porque con ellos están haciendo daño al pueblo".