El alcalde de Mérida: "No voy a recibir a ningún Consejo de Ministros con trenes así"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodriguez Osuna, ha manifestado esta mañana que no recibirá la reunión del Gobierno en la capital extremeña próximamente con los problemas existentes con el tren. "Yo no voy a recibir al Consejo de Ministros con trenes así. La foto de la vergüenza no me la voy a hacer yo", ha insistido a preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

Rodriguez Osuna ha recalcado que los líderes políticos extremeños y también en España "no deben hablar más" de la situación ferroviaria en la region. "Lo que tienen que hacer PSOE y PP, con los 218 diputados en el Congreso, mayoría absoluta, es hacer una propuesta para modificar el presupuesto en vigor para sustituir todos los trenes en Extremadura; ni mecánicos ni nada, modificar el presupuesto en vigor y destinar el dinero necesario para cambiar todos los trenes, pero que dejen de hablar ya", ha subrayado.

En cualquier caso, el alcalde emeritense ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "lleva siete meses, y los trenes no se estropean en siete meses", sino que las deficiencias hay que achacárselas al Gobierno de ahora y a los de antes.