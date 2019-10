El alcalde de Olivenza no cederá espacios para el museo de la caza

El alcalde de la localidad pacense de Olivenza, Manuel González Andrade, anunció la noche del miércoles que no cederá espacio público municipal para instalar en él museo de la caza, porque es un proyecto que «no representa a los oliventinos y oliventinas ni puede representar el futuro de progreso» de este municipio, una decisión que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, respeta y comparte. Según explicó el alcalde en su página de Facebook, la propuesta de instalar el museo de la caza llegó al Ayuntamiento de Olivenza en marzo, por parte de un hombre que él no conocía y que «además nunca apeló a ninguna relación personal con nadie ni del ayuntamiento ni de la Junta». En la propuesta, relata el alcalde, el impulsor del proyecto relataba que «quería donar su colección de animales, al parecer de incalculable valor, para crear con ella un museo», y daba la opción de hacerlo en Olivenza «sin ningún coste para nosotros ni para la administración regional».

Así, González Andrade aclaró además que «nunca se pidió ninguna contraprestación económica por ello», aunque admite que sí se contemplaron por parte de la Junta el realizar «obras menores de rehabilitación para adecuar al museo la planta baja de la Universidad Popular». Admitió que esta colección en «un principio pudiera tener valor didáctico, histórico y mucho potencial turístico» para la localidad, pero sin embargo, señaló que el pasado domingo pudo leer unas declaraciones del propietario que demuestran «un concepto de la caza diametralmente opuesto al de la caza sostenible del medio rural», y en las que «además se vanagloria de ser franquista, de haber matado a más de 420 especies de animales, algunas de ellas en peligro de extinción», señaló.

Por todo ello, «este proyecto no puede representarnos, no representa a los oliventinos y oliventinas ni puede representar el futuro de progreso de Olivenza», dijo el alcalde, para asegurar que esta colección «no tendrá cabida en ningún edificio público municipal».

Tras el mensaje del alcalde, el presidente de la Junta mostró su respeto a esta decisión, sobre la que dijo no tiene «nada más que decir». «Es una decisión que no solo respeto, sino que no tengo más que compartirla».