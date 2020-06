Los alcaldes de Gata y Hurdes desisten de abrir este verano

Primero fueron los municipios de la Sierra de Gata los que la semana pasada tomaron la decisión conjunta de no abrir sus piscinas naturales este verano y ayer fueron los siete municipios principales de la comarca de Las Hurdes los que han tomado la misma determinación. Esperan que pueda ser revisable a lo largo del verano, pero por ahora, no habrá piscinas naturales en ninguna de estas dos comarcas extremeñas. En el resto, la decisión conjunta aún no se ha tomado o se está dejando en manos de cada ayuntamiento particular.

Y los consistorios se están guiando por los controles sanitarios, que solo van a tener las zonas naturales que están incluidas en el censo europeo Náyade y que acaba de publicarse en el DOE. En este censo solo aparecen 35 zonas de baño naturales que «cumplen los requisitos administrativos y de calidad del agua exigibles para su inclusión en ese censo, y que por ello están sometidas a un control de la calidad del agua realizado por farmacéuticos de la Dirección General de Salud Pública del SES», explica a este diario la administración. Y esa es la única competencia que se atribuye la administración en este polémico asunto de apertura de estos espacios. «El papel de la Dirección General de Salud Pública no es autorizar ni prohibir el baño, sino la vigilancia de la calidad del agua en las zonas de baño, y emitir la recomendación que corresponda en función de los resultados de los controles a los titulares de esas zonas, que son los respectivos ayuntamientos», indica.

Es decir, abrir con o sin control de sanidad solo es decisión de cada alcalde o alcaldesa. «Es un asunto muy complicado. Está habiendo reuniones esta semana para ver este tema con la mancomunidad, en principio en Jerte no está previsto que se abran, pero la decisión final no se sabe todavía cuál será. La tónica general desde luego es la no apertura porque esto es demasiado difícil», aseguró ayer la teniente de alcalde de esta localidad del Valle del Jerte. La mandataria reconoce que en la zona está habiendo polémica por este asunto, ya que hay algunas zonas de baño como es el caso de Navaconcejo, que sí aparecen en el censo europeo y estarían recomendadas para el baño, «pero es que no todas las piscinas naturales son iguales», destaca. También indica que están recibiendo multitud de llamadas y correos preguntando si estarán abiertas las piscinas: «Es un asunto complicado».

ALCALDE RESPONSABLE / La inquietud es compartida por el alcalde de Hoyos, en la Sierra de Gata. Esta comarca decidió, a través de su mancomunidad, la semana pasada que de momento todas sus piscinas naturales estarán cerradas al público. «Nos venimos reuniendo desde hace tiempo y teníamos esperanzas en poder abrir, pero viendo las condiciones, el aforo... era casi imposible abrir las que están incluidas en el censo europeo y otras que no están en ese censo, es que directamente no nos dan otra opción», señala Óscar Antúnez.

El alcalde señala que tanto la piscina natural de Hoyos como la mayoría de los municipios de la Sierra no están incluidas en el censo europeo, pero las que sí están también se mantendrán cerradas ante el temor a un efecto llamada difícil de controlar. «A un alcalde no se le puede hacer responsable de todo. Desde Sanidad nos instan a que no abramos porque no van ser aguas vigiladas sanitariamente, podríamos abrir pero se pone en riesgo a la población, así que no tenemos otra opción». Aún así, Antúnez invita a los visitantes a recorrer la zona y disfrutar del entorno, ya que los negocios de la zona sí están abiertos. «Con respeto y cuidando las normas de seguridad todo el mundo es bienvenido». El alcalde, aún así, no pierde la esperanza de volver a la actividad habitual: «Si las aguas estuvieran controladas sanitariamente y se dieran las condiciones para controlar el acceso y el aforo, pues claro que sí abriríamos, nosotros encantados. Seguiremos manteniendo reuniones para ver cómo evoluciona esto, pero lo ideal sería que se estableciera un protocolo, tener más vigilancia, más personal y que funcionáramos en simbiosis entre las distintas administraciones para garantizar la salud y la sostenibilidad económica del sector turístico, porque es un año difícil para todos».

La situación es prácticamente la misma en la comarca de Las Hurdes, donde ayer los alcaldes de la mancomunidad tomaron la difícil decisión de este verano. Dicen que no pueden cumplir con las medidas que impone sanidad para evitar contagios y así se lo comunicarán tanto a la Junta de Extremadura como a la Confederación Hidrográfica del Tajo en un escrito, a las que piden ayudas para poder revertir esta situación y reactivar esta actividad con seguridad y garantías. Porque cumplir las medidas supone gastos que no pueden afrontar: más vigilancia y limpieza, control de aforos...

Las 35 zonas de baño autorizadas por Europa

La Junta va a controlar este año la calidad de las aguas para el baño de las 35 zonas naturales que están incluidas en el censo europeo Náyade. En años anteriores, ese control se realizaba en otros espacios, pero ahora según el DOE sólo se podrá ofrecer la práctica del baño en las aguas naturales del censo. Pese a ello, la decisión final de abrir es de cada ayuntamiento y no todas abrirán porque temen efecto llamada. De las 35 autorizadas, 21 están en Cáceres: Cañamero, Roturas de Cabañas del Castillo, Acebo (2), Cadalso (2), Moraleja, Torre de Don Miguel, Santibáñez el Alto, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Valdecañas del Tajo, Viandar de la Vera, Villanueva de la Vera, Castañar de Ibor, Navaconcejo (3), Pinofranqueado y Plasencia. Las 14 restantes están en Badajoz: Cheles, Villanueva del Fresno, Campanario, Castuera, Medellín, Orellana, Peloche-Herrera del Duque, Talarrubias, Villanueva de la Serena, Casas de Don Pedro, Orellana de la Sierra, Mérida, Alange y Usagre.