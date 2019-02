La alcaldesa de Cáceres lamenta la coincidencia de la campaña electoral con eventos importante en la ciudad

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece estupendo que tenga Cáceres tantos eventos para el mes de abril y a usted le vengan mal las elecciones generales. Por que no pensó lo mismo con los carnavales y los premios San Pancracio. Ahahah claro Come, bebe, reza.