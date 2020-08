Alcántara suma 14 positivos y cita a los clientes de un bar para la PCR

El Servicio Extremeño de Salud (SES) realizará pruebas PCR a todos los clientes que han estado en el bar "Lisboa" de Alcántara desde el pasado 8 de agosto hasta su cierre, tras detectarse un brote que acumula ya 14 casos positivos.

Así consta en el bando que el Ayuntamiento ha publicado este lunes firmado por la alcaldesa, Mónica Grados Caro, en el que se insta a los afectados a llamar al Consistorio -927390002- para comunicar su nombre completo, número de teléfono, DNI y número de tarjeta sanitaria.

También deberán indicar el día en el que han estado en el bar y el tiempo que han permanecido en él sin mascarilla, así como si fue en el interior o en la terraza del establecimiento.

"Tengan preparada toda la documentación para no demorar la llamada ante el elevado número de personas previstas", indica el Ayuntamiento, que pide a los vecinos a no acudir al centro de salud por este motivo para no colapsar los servicios.

Según el Consistorio, este lunes se han notificado cinco casos positivos nuevos que se suman a los nueve confirmados hasta ayer, lo que eleva a catorce el número de contagiados.

Informa además de que se van a seguir realizando pruebas PCR a lo largo del día y de que, dada la situación, se ha suspendido, hasta nuevo aviso, el mercadillo semanal de los martes.

Ha pedido además a la ciudadanía "responsabilidad y precaución" y le ha aconsejado que permanezca en sus domicilios, "saliendo únicamente para realizar gestiones imprescindibles".