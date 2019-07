Alfonso Gallardo crítica que la Junta le reclame los 12 millones de la refinería

La Junta de Extremadura reclama al Grupo Alfonso Gallardo 12 millones de euros que se destinaron al proyecto de la refinería Balboa. Esta reclamación se produce al mismo tiempo que el holding extremeño refinancia su deuda con KKR para seguir con la actividad industrial y que no peligren los puestos de trabajo, según indican desde la empresa.

Así, el grupo Gallardo compara las disposiciones de negociación del fondo de inversión estadounidense y de la administración regional; y mientras agradece la actitud y colaboración de KKR, critica a la Junta: "No puede decir lo mismo de la actitud de la Junta de Extremadura que, aún sabiendo de la situación del grupo, le exige los pagos a su vencimiento del saldo pendiente (unos 12 millones de euros de su participación en el proyecto de la Refinería Balboa)".

A juicio de la empresa, el Ejecutivo regional no entiende que si no llevara gastados 57 millones de euros en ese proyecto, "negativo para la Junta, para generar 5.000 puestos de trabajo, seguramente el grupo no estaría pasando por estos trances”.

KKR y Grupo Gallardo

La relación de KKR con el Grupo Gallardo Balboa se remonta al año 2014 cuando ambas partes y la banca acreedora firmaron un acuerdo que supuso la reducción de la deuda y la viabilidad del holding, que se centró en el sector siderometalúrgico y se desprendió de otros activos.

Fue el caso de Cementos Balboa (Alconera -Badajoz-) y Papresa (Rentería -Guipúzcoa-).

El Grupo Gallardo Balboa exporta más del 70 % de su producción siderúrgica y cuenta con plantas en Extremadura, Madrid, y País Vasco.