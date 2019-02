algunos ejemplos

J ‘La ciudadanía’ en lugar de ‘los ciudadanos’

J ‘El personal técnico’ en lugar de ‘los técnicos’

J ‘La humanidad’ en lugar de ‘el hombre’

J ‘El alumnado’ en lugar de ‘los alumnos’

J ‘Jefatura de estudios’ en lugar de ‘jefe de estudios’

J ‘El personal de la empresa y sus parejas’ en lugar de ‘los trabajadores y sus mujeres’

J Evitar el uso del término ‘señorita’ porque sugiere que las mujeres no tienen personalidad por sí mismas, sino que adquieren la categoría de ‘señoras’ en función de su estado civil

J No podrá utilizarse, en ningún documento, el símbolo de la arroba (@) porque no es un signo lingüístico y no permite su lectura.