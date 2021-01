La AMPA del colegio de Madrigalejo anuncia que el lunes no llevarán a sus hijos al centro

Polémica por la vuelta a las clases presenciales en Madrigalejo. La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP Fernando el Católico anuncia que sus hijos no asistirán el próximo lunes al colegio “hasta que la situación en el municipio no mejore o se estabilice”. Así se lo ha hecho saber el colectivo a la dirección del centro y a la Delegación Provincial de Educación, a través de un correo electrónico en el que sostiene que se trata de una “decisión meditada, ya que los casos están aumentando, también en la población escolar”. “Son muchos los alumnos y alumnas que están en cuarentena al ser positivos o por ser contacto estrecho de algún positivo”, asegura.

Cabe recordar que el centro educativo de este municipio cacereño, que cuenta con 96 estudiantes matriculados, permanecía cerrado desde el pasado 4 de diciembre tras detectarse un brote al final del periodo lectivo anterior que afectó a varios docentes y casi la totalidad de los alumnos de 2º curso de Educación Primaria. La AMPA pide que se mantenga el Escenario III de educación online hasta que mejore la situación epidemiológica del municipio y se controle el brote, al considerar que de esta manera “todo el alumnado del centro tendría las mismas oportunidades de acceso a una educación”.

Por su parte, la Delegación Provincial de Educación ha respondido al AMPA que el área de salud de Cáceres “no nos ha indicado que suponga un riesgo para el alumnado y sus familias la vuelta a las clases”. “A día de hoy, los positivos confirmados se han producido durante el periodo vacacional y muchos de ellos recibirán el alta en los próximos días”, indica. En esta línea, señala que “no hay, por tanto, motivo para que los niños y niñas de su localidad no asistan presencialmente a clase, a no ser que alguno de ellos haya sido considerado contacto estrecho”.

La delegación recuerda que en el Escenario II de máxima presencialidad, que es en el que entrará el centro el próximo lunes, a los alumnos que no asistan a clase si no es por una causa justificada se considerará falta injustificada y “habrá de registrarse en la plataforma educativa Rayuela”. “La no asistencia incurre en el incumplimiento de un derecho básico y, de ser retirada, se activaría el protocolo de la Consejería de Educación”, subraya.