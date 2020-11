Tienen claro que nada puede sustituir a la ventilación natural, pero han decidido comprar purificadores de aire con filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) para ayudar a mejorar la calidad del aire en las clases donde sus hijos e hijas pasan las mañanas y combatir así el covid-19 y también el frío. «Sabemos que la ventilación es importante pero con estos aparatos se puede mejorar el confort de los alumnos que están ya en las aulas con los abrigos puestos... No son condiciones adecuadas», cuenta Helime Cruz. Ella es la presidenta de la Asociación deMadres y Padres del colegio público Sierra de Gredos de Navalmoral de la Mata, una de las Ampas extremeñas «preocupadas» por la llegada del invierno.

«Viendo que empezaba a llegar el frío, pensamos que los purificadores de aire con filtros HEPA pueden ser una buena ayuda para tener que abrir algo menos las ventanas. Confiábamos en que la solución viniera por parte de las administraciones y en el ayuntamiento nos dijeron que tienen intención de dotar de estos aparatos, pero creemos que no se puede esperar», cuenta Cruz. Así que las familias empezaron a asesorarse con profesionales, a pedir presupuestos y a echar cuentas. De momento, ya han comprado ocho purificadores de este tipo que están funcionando en ocho aulas del colegio y les faltan cuatro para llegar a todas. «No vamos a parar hasta conseguirlos». Cada purificador les ha costado más de 500 euros y están logrando los fondos a través de las cuotas que pagan las familias al Ampa y también realizando actividades, como un calendario solidario.

En el IES Albalat, en la misma localidad, han puesto en marcha una campaña también para recaudar dinero con el mismo fin: comprar purificadores con filtros HEPA, además de medidores de CO2 y extractores de ventilación forzada. «No hay más remedio que ventilar, pero con estos aparatos se puede controlar la renovación del aire, las ventanas pueden estar algo más cerradas y eso permitirá mejorar el confort cuando llegue el invierno, porque todavía no ha hecho realmente frío», cuenta Javier Porras, presidente del Ampa del instituto. Han puesto en marcha un crowdfunding y han conseguido ya fondos para comprar cuatro purificadores, pero necesitarían 30 para cubrir todo el centro educativo. «Es muy difícil llegar a todo», cuenta. Por eso la idea es estudiar realmente dónde se necesita una mejor calidad del aire en función de las características de cada aula. Y son los estudiantes de 1º de Bachillerato, junto a un profesor de Física y Química, los que se están encargando de esos estudios.

En Badajoz también se han lanzado a la compra de estos aparatos en centros como el CEIP Arias Montano de la capital. Los padres y madres de sus alumnos ya han hecho entrega al centro de 14 purificadores de aire. «Ha sido una iniciativa de la Ampa, los están comprando las propias familias», cuenta el director del colegio, Manuel García, que apunta que, aunque tengan estos aparatos, «no significa que se vaya a dejar de ventilar, pero desde los despachos es muy fácil decir que se dejen todas las ventanas abiertas», señala.

OTRAS INICIATIVAS / No son solo los padres y madres los que están adquiriendo este material para mejorar el confort de las aulas. El sindicato CSIF ha lanzado una campaña en la que pide que todas la administraciones públicas inviertan en la instalación de filtros HEPA o dispositivos de purificación de aire portátiles en los centros educativos, «como medida preventiva adicional», una vez que ya no hay dudas científicas sobre la transmisión del virus por el aire. Y hay ayuntamientos que ya lo están haciendo como en Villanueva de la Vera, El Gordo, Campanario, Montánchez, Solana de los Barros o Ceclavín. «Hemos comprado ocho purificadores para el colegio y dos para la guardería con el dinero de algunos festejos que no hemos podido celebrar este año por el covid», cuenta el teniente de alcalde de Ceclavín, Arturo González. En total, la factura asciende a 4.200 euros. «Cada uno ha costado más de 300 euros y tienen tres tipos de luces que indican la calidad del aire: el azul es puro, el verde solo un poco y el rojo indica abrir bien todas las ventanas».

Desde la Consejería de Educación recuerdan que la ventilación de las aulas «es irrenunciable», pero no ponen objeción a la presencia de estos purificadores en los centros educativos como un recurso adicional para mejorar la calidad del aire. En una carta firmada por el Jefe de Servicio de Salud y Riesgos Laborales, que la consejería ha enviado a todos los colegios e institutos, se señala que el uso de equipos de purificación de aire dotados de filtros HEPA «puede contribuir a disminuir el riesgo» y son especialmente útiles cuando no haya posibilidad de realizar una ventilación natural o esta sea inadecuada.

No obstante, dentro de la autonomía de cada centro, insta a la «reflexión» sobre «la procedencia de su utilización, sopesando el incremento de seguridad limitado que lograrían y el coste económico de su adquisición, utilización y mantenimiento». Y ante las numerosas consultas que está recibiendo este servicio, ha elaborado una ficha sobre la descripción, uso y requisitos que deben reunir estos equipos para ser efectivos frente al coronavirus si son adquiridos. Aún así, insisten:«su uso no elimina la necesidad de ventilar las dependencias con aire exterior. Aunque se utilicen, deben seguir aplicándose el resto de medidas (mascarillas, distancia e higiene) y también el protocolo de ventilación».