Los análisis de coronavirus hechos en CTAEX han dado negativo

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX) ha recogido en junio 76 muestras de diferentes superficies que, una vez sometidas al test para detectar el coronavirus, han resultado negativas, lo cual demuestra que no ha habido contacto con el patógeno.

El CTAEX ha señalado en un comunicado que ofrece este servicio a cualquier institución o entidad que quiera garantizar y acreditar su seguridad para trabajadores y/o consumidores.

Para ello, han puesto su laboratorio de microbiología a disposición de este tipo de análisis.

En concreto, se realizan pruebas PCR que comparten el mismo procedimiento que en hospitales con muestras nasofaríngeas, con la diferencia de que el material que se aísla procede de alimentos, aguas –tanto residuales como aquellas que forman parte de un proceso industrial- y otras superficies.

De este modo, se ofrece una información certera sobre dónde ha estado el virus o dónde tiene más probabilidad de estar pues, si se detecta SARS-CoV-2 en un espacio concreto, se considera que este es un punto caliente y, por tanto, un sitio a controlar.

Todo ello teniendo en cuenta que la prueba es muy sensible, por lo que si no se detecta existe seguridad de que no ha habido contacto con el patógeno, ha precisado el CTAEX.

Para realizar la prueba, las empresas, entidades o instituciones interesadas reciben un kit que se compone de un hisopo -o bastoncillo- en el que se recoge la muestra de la superficie en cuestión, además de un líquido de transporte que inhibe el virus, por lo que no hay riesgo posible de contagio.

Este material llega posteriormente a CTAEX, donde se purifica el ARN total de la muestra y, si se comprueba que hay secuencia del virus, la sonda PCR lo detecta y transmite una señal.

Finalmente, el departamento de microbiología emite un informe con un resultado que indica si el test es positivo o negativo.