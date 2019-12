APAG acusa al gobierno de traicionar al cava extremeño en favor de Cataluña

La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de traicionar el cava extremeño permitiendo que Cataluña "decida a sus anchas sobre el futuro de este producto y dejando al resto de regiones productoras al margen".

Para el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri es “indignante” que se beneficie de esta manera a una región en detrimento de los demás, lo que supone “una cesión más a los de siempre y en contra, también, de los de siempre".

A su juicio, la resolución del Ministerio de Agricultura por la que se aprueban los derechos de nuevas plantaciones de viñedo para producir cava durante los próximos tres años, perpetúa el legislar siempre "en favor de los mismos”.

También ha criticado que esta resolución se haya aprobado con “nocturnidad y alevosía” porque la inclusión en el Boletín Oficial del Estado ha sido en sábado y en plenas fechas navideñas, lo que es una “doble puñalada” al sector del cava en Extremadura.

En concreto, la resolución publicada en el BOE incluye “restricciones” a la Denominación de Origen Protegida Cava relativas a la replantación y conversión de derechos de replantación en las zonas delimitadas por esta denominación de origen.

APAG recuerda que se ha asignado para cava 0,1 hectáreas de nueva plantación para los tres próximos años (2020, 2021 y 2022), lo que significa, a efectos reales, "una prohibición en toda regla".

Lamenta que la justificación que se de para no permitir más plantaciones sea que “puede suponer un riesgo de devaluación significativa de la DOP” algo que, para APAG, se aplica más a los productores catalanes que al resto y es una forma de blindarse ante la competencia y expansión del cava de otros espacios geográficos.

En este sentido, el dirigente agrario se ha preguntado si la calidad del cava no estaría más vinculada a la producción y rendimiento por hectárea que a la superficie cultivada, que es lo que dicen desde Cataluña.

"Desde la DO ponen el foco en las hectáreas y no en el rendimiento porque ya no tienen más espacio y lo que buscan es limitar las plantaciones en zonas en alza, como es Extremadura", ha señalado.

Por todo, APAG Extremadura Asaja ha reiterado que las competencias en materia del cava vuelvan a ser estatales y no de la Denominación de Origen, que está tomando decisiones a favor de los productores catalanes y en contra del resto del país, algo que no se puede permitir.

"Parece que al final la posible investidura de Pedro Sánchez se va a realizar a costa del cava extremeño", ha concluido.