Apag cierra un año «muy malo» por los precios, pero con «buenas cosechas»

Parece ser que este hombre no se entera mucho, los cultivos se han retrasado es cierto por la climatología. Pero por ejemplo en el caso del tomate, se ha alcanzado una cosecha récor, otra cosa es el precio, que desde que no está la Unión de Campesinos Extremeños, no se ha vuelto a negociar el contrato con las industrias, poniendo estas las condiciones y el precio que les da la gana. Mucha culpa tiene su Organización, y las otras de que los agricultores tengan esos malos precios, pero los precios no se negocian frente a la delegación del gobierno, los precios se negocian con los compradores. A la administración se le tiene que reivindicar que haga Política Agraria para los profesionales, en vez de hacerla para los caza subvenciones de sofa.