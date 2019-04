apag pide la revisión de los datos de agroseguro

La organización agraria Apag Extremadura Asaja pidió ayer la revisión de los datos que aporta el sistema de medición de Agroseguro del primer trimestre del año, puesto que considera que no reflejan la situación del campo extremeño causada por la falta de lluvias durante ese periodo. En una nota, Apag insiste en la necesidad de un peritaje en el campo y no de controles vía satélite, y advirtió de que, en el caso de no cambiar el sistema, se estará condenando a la no renovación de los seguros de sequía en pastos.