Aplazada la constitución de la comisión sobre la financiación municipal por criterios de paridad

La sesión constitutiva de la Comisión no Permanente de Estudio sobre Financiación Municipal en la Asamblea de Extremadura, prevista para este martes, se ha aplazado hasta que Unidas por Extremadura sustituya al diputado designado -Álvaro Jaén- por una mujer y se cumpla así con los criterios de paridad.

Antes de las diez de la mañana los grupos debían presentar sus diputados designados para formar parte de la misma, que estará compuesta por 17 miembros, más un representante de la Federación de Municipio y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y otro de la Junta de Extremadura, ambos con voz pero sin voto.

Por la Fempex el designado ha sido su presidente, Francisco Buenavista, y por la Junta la directora general de Administración Local, Inmaculada Bonilla.

Por parte de los grupos parlamentarios, PSOE, PP y Ciudadanos han presentado "en plazo" a sus designados, además de que socialistas y populares lo han hecho cumpliendo los criterios de paridad, no así Unidas Por Extremadura, que además de hacerlo cuando había finalizado el plazo, debería haber elegido a una diputada para cumplir así con el criterio de paridad de la comisión.

Según ha explicado la presidenta de la comisión y de la Asamblea, Blanca Martín, los dos grupos mayoritarios han respetado el criterio de paridad e igualdad, Ciudadanos no lo ha hecho, pero sí ha presentado los candidatos (Fernando Baselga y José María Casares) en "en tiempo y forma".

Sin embargo, Unidas por Extremadura no ha cumplido ni el requisito de hora establecido ni el de que su designación fuera una mujer.

Por ello, ha explicado que aplicando la resolución de la Presidencia de 15 de marzo de 2016 para este tipo de órganos, de paridad obligatoria, no se puede constituir esta comisión hasta que Unidas Podemos no cambie su miembro "y al parecer no tiene intención de hacerlo", según se le ha comunicado al Letrado Mayor.

"Cuando el grupo que le corresponde decida cambiar algo que es un principio que se tiene en cuenta en los órganos y nombramientos de esta casa se podrá constituir la comisión, propuesta por el Grupo Socialista", ha indicado Martín.