Aplazan al 15 de marzo la negociación para desbloquear la carrera profesional

Los sindicatos esperaban que ayer hubiera avances para el desbloqueo de la carrera y el desarrollo profesional en la Administración General pero tendrán que esperar al menos 15 días más. La Junta de Extremadura se comprometió a presentar el próximo 15 de marzo una propuesta para el reconocimiento de los niveles retributivos que no se están abonando en este ámbito. Así lo aseguró la directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, durante la reunión de la comisión de seguimiento y tras las presiones de los sindicatos.

La propuesta se presentará en la Mesa de Negociación de la Administración General y abordará varios asuntos fundamentales de este complemento. Por un lado, incluirá el periodo transitorio que se concedió cuando se firmó, en septiembre del 2008, el acuerdo para crear la carrera profesional. Dicho acuerdo recoge que ese periodo transitorio termina una vez que estén reconocidos y abonados todos los niveles de carrera, pero de momento en la Administración General solo está reconocido y se está pagando el nivel 1 tras paralizarse en el 2012 este complemento retributivo. El nivel 1 se puede solicitar cuando el empleado ha cumplido cinco años de servicio y supone entre 700 y 1.500 euros anuales brutos en función de la categoría laboral. Pero en este ámbito todavía hay que reconocer y empezar a abonar los niveles 2 (12 años de antigüedad), 3 (19 años de antigüedad) y el nivel 4 (26 años de antigüedad). En este sentido, los sindicatos solicitan que hasta que no se alcance el cuarto nivel se mantenga el periodo transitorio, es decir, que se abone directamente a los solicitantes teniendo en cuenta solo el criterio de antigüedad.

UNA EVALUACIÓN / Por otra parte, en la próxima reunión se quiere abordar también el desarrollo reglamentario de este complemento que no se concede solo por la antigüedad, sino también por la formación y tras una evaluación, aunque en este periodo transitorio solo se está teniendo en cuenta los años de trabajo. De todas formas, sobre esos otros criterios no hay reglas establecidas aún. Por eso la Junta considera necesario trabajar en ese desarrollo reglamentario «que incluya la evaluación del desempeño como requisito para la progresión en el sistema de niveles. Dicho sistema de evaluación del desempeño está enfocado a la mejora del rendimiento, la motivación y la formación del empleado público», señala.

DECEPCIONADOS / El tercer asunto que se incluirá en la propuesta será la implantación de un sistema de retribución mensual de este complemento, ya que hasta ahora se viene abonando en un solo pago anual. «Eso es prácticamente lo único que hemos conseguido avanzar en la reunión», lamenta CSIF, que exige firmar un acuerdo antes de las elecciones. «Los empleados públicos ya están cansados, no queremos más palabras sino hechos», señala UGT. «Ha sido una reunión decepcionante», valora SGTEx, que no descarta convocar movilizaciones en abril si no hay «un compromiso firme de abonar este año el segundo nivel» tras la propuesta del 15 de marzo.

Los sindicatos esperaban que la administración pusiera ayer sobre la mesa una propuesta con la que empezar a negociar después de que el pasado junio la Junta y los sindicatos llegaran a un compromiso para desbloquear la carrera y el desarrollo y equipararla en los tres ámbitos: Administración General, Sanidad y Educación. Pero de momento, los avances sobre cómo se hará el desbloqueo tendrán que esperar al 15 de marzo, al menos en la Administración. «Esperábamos salir con alguna propuesta pero estamos en la misma situación que cuando se alcanzó el acuerdo de junio pese a que había un plazo hasta febrero », destaca CCOO. Los sindicatos exigen que este año se pague al menos el nivel 2.

En la Sanidad, hay que recordar que la mesa sectorial ya llegó la semana pasada a un acuerdo para abonar este complemento en un plazo de tres años (35% se pagará el próximo abril, en 2020 se abonará otro 35% y el resto en el 2021). En el SES, de todas formas, en estos últimos años sí se han estado reconociendo los niveles, aunque no se han ido abonando. En cuanto al ámbito educativo, no hay ningún avance en este sentido.