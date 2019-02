Aplican una nueva técnica para el cáncer de mama

El Servicio de Anatomía Patología del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia ha empezado a aplicar una nueva técnica para el estudio intraoperatorio del ganglio centinela en casos de cáncer de mama.La técnica, denominada OSNA (por las siglas en inglés de Amplificación del Ácido Nucleico en un solo Paso), permite determinar, mientras la paciente es operada, si hay o no metástasis tumoral en el ganglio centinela, el primer ganglio que se ve afectado por la enfermedad si esta se ha extendido a la axila.

Según explica la Junta en nota de prensa, este procedimiento no solo sirve para averiguar si el ganglio está afectado o no, sino que permite conocer la carga tumoral, es decir, la cantidad de células malignas. El cirujano puede saber también si extirpa o no el resto de los ganglios de la axila de la paciente.