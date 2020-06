La App extremeña de la desescalada

¿Tengo restricciones horarias para salir a la calle? ¿En qué fase se encuentra mi pueblo? ¿Y el de al lado? ¿Hasta dónde puede salir a pasear si se mantiene la distancia de un kilómetro? Todas las respuestas para hacer más fácil la desescalada están en una sencilla aplicación móvil creada por el desarrollador cacereño Jaime Fernández.

La idea surgió a raíz de una App que había creado un compañero y que se limitaba a contabilizar el tiempo que una persona estaba fuera de casa. «Su aplicación era solo para Google y le propuse que la hiciera también para Apple, pero no le interesó y se me ocurrió hacer algo propio en previsión del comienzo de las fases de la desescalada», cuenta. La aplicación móvil se llama ‘Mis áreas de actividad’ y sirve precisamente para eso, para que cualquier usuario pueda conocer cuál es su área de actividad fuera de casa en cada una de las fases de desescalada a las que avanza el país. «Es una herramienta útil porque en función de tu domicilio te señala en qué horas o áreas puedes hacer tus actividades según el tipo de población al que pertenezcas», cuenta este especialista en el desarrollo de aplicaciones móviles.

Municipio a municipio

La idea inicial de Jaime era desarrollarla tanto para Android como para IOS, pero finalmente esta última no le concedió permiso. «Decía que no era una institución sanitaria relevante para abordar el tema del covid, pero yo no doy consejos ni nada por el estilo, me limito a aportar datos», defiende. Esta App extremeña, además, se va actualizando municipio a municipio conforme van avanzando las fases: «Cada domingo marco qué provincias y municipios pasan de fase de desescalada y automáticamente a las doce se manda una notificación para que cada usuario conozca en qué situación se encuentra el área en el que está su domicilio».

Fernández, natural de Malpartida de Plasencia, pero residente en Cáceres, ha creado esta herramienta por iniciativa propia aunque habitualmente trabaja desarrollando aplicaciones móviles para los clientes que se las solicitan. De hecho, está ultimando otra aplicación encargada por la Diputación de Cáceres para incentivar las compras en el comercio local de los diferentes municipios cacereños. «Se está probando en Miajadas y Trujillo, va a salir en breve y ofrecerá una especie de puntos por cada compra que serán canjeables dentro de las mismas tiendas con el objetivo de fomentar así que se consuma dentro de la localidad», avanza.