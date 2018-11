Aprobada la ley extremeña que permitirá habilitar empresas en suelo rústico

La Asamblea de Extremadura ha aprobado con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos, y la abstención de Podemos la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, conocida como LOTUS, que ha recibido 173 enmiendas al texto inicial y que, entre otras cosas, permitirá instalar en suelo rústico una empresa agroindustrial o relacionada con el turismo, el ocio, las energías renovables o toda actividad relativa a la denominada economía verde y circular; y los ayuntamientos le podrán dar la licencia. Además, regulará los asentamientos ilegales, recoge que las personas pasan a ser la unidad de medida frente al metro cuadrado y por primera vez tiene en cuenta la perspectiva de género. Solo en zonas protegidas e inundables no se podrán hacer viviendas ni ubicar actividad industrial alguna.

La normativa deroga la ley del suelo, que data del año 2001 y que exigía requisitos como la calificación urbanística autonómica o una licencia municipal específica para la implantación de una empresa agroindustrial. Sin embargo, la LOTUS lo permite sin este tipo de burocracias, resolviendo el caso con uno o dos trámites cuando antes se requerían una veintena. De esta forma, los ayuntamientos serán los encargados de otorgar las licencias en el suelo rústico, teniendo en cuenta una serie de requisitos, como que no sean zonas inundables o lugares de alta protección ambiental.

Perspectivas de género

Respecto a la perspectiva de género, la discrepancia ha surgido en la disposición de motivos que recoge la ley, que dice: "El transporte público y su frecuencia horaria es el elemento vital para que la mujer se mueva por la ciudad". El PP ha pedido que este texto simplemente recoja que "es vital para la movilidad, no solo para la movilidad de la mujer, sino de todos los ciudadanos", porque "si todos somos iguales, vamos a tratarnos a todos por igual", señaló el diputado popular Miguel Cantero, algo que no ha logrado el apoyo de la Cámara.

En relación a los asentamientos ilegales existentes, los asentamientos no serán urbanos, por tanto, no se les podrá a pedir a los ayuntamientos colegios, institutos y otro tipo de edificaciones de este tipo. Y es que la nueva normativa prevé esta cuestión a través del desarrollo de un plan especial que estará contenido en los planes generales municipales de aquellas localidades de mas de 50.000 habitantes y en los planes territoriales para los municipios de menos de 50.000 habitantes. Los asentamientos fuera del término urbano serán regularizados pero no se calificarán como urbano, sino como asentamiento rústico, y siempre cumpliendo una serie de requisitos, como la incorporación de planes periurbanos de prevención y extinción de incendios.

Desde las filas del PSOE, que presentó 37 enmiendas, el diputado Juan Antonio González destacó que se trata de una ley que agiliza las cargas administrativas y, sobre todo, está pensada para "la generación de desarrollo y de empleo" y "se acopla a las características del territorio".

El PP, que presentó 30 enmiendas, explicó que entre sus enmiendas figuraba dar un tratamiento "igual" a las localidades porque "no se puede hacer una distinción entre localidades de 50 habitantes y de 50.000 habitantes", así como "suprimir la parte de la ley en la que se dice que pueda expropiar un solar o una parcela si en 24 meses no se haya construido" y dejar ese plazo en 48 meses, indicó Miguel Cantero.

Por parte de Podemos, que presentó 106 enmiendas, el diputado Eugenio Romeno recalcó que esta ley es muy necesaria para sustituir a una "legislación obsoleta" y se mostró a favor de lo que recoge la normativa en relación a la perspectiva de género, y de la edificación de determinadas empresas en suelo rústico, "siempre que no haya un impacto visual y medioambiental" y la imposibilidad de poner anuncios publicitarios en este tipo de suelo.