Apuestan por que la región sea referente en formar en vehículos eléctricos

De ilusión también se vive. con la compra del coche eléctrico no termina el gasto del consumidor. Se tendrá que instalar tomas de electricidad no solo en las carreteras y calles, si no en el domicilio. Cuando vives en una comunidad de vecinos y todos tienen coche eléctrico, la potencia eléctrica del edificio será insuficiente, habrá que hacer nueva instalación. Al aumentar la potencia eléctrica la compañía suministradora dirá que no tiene capacidad suficiente y que necesita nuevas líneas y en su caso nuevos transformadores, y así seguimos... ¿Quién paga todo eso?.