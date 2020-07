Arranca la obra del matadero de ibérico tras 16 meses de retrasos

Las obras del matadero de cerdo ibérico ya están en marcha. Los promotores querían que se iniciaran los trabajos en la primera quincena del mes de julio y desde esta semana ya hay actividad en los terrenos de Zafra en los que se proyecta la instalación. Lo que se está haciendo por el momento son los orificios en los que se colocarán las cargas de explosivo de las voladuras que habrá que hacer, puesto que la zona en la que se ha proyectado el matadero es muy rocosa, según los estudios técnicos que se han llevado a cabo. Eso se llevará a cabo previsiblemente a partir de la próxima semana, que será cuando se empiece a ver más actividad en la zona y más trasiego de máquinas. Ya se ha encargado también la estructura metálica, con lo que los primeros pasos de la ejecución del proyecto ya están en marcha, según confirmaron desde Cibex (Complejo Ibérico de Extremadura), el conglomerado de empresas que está tras el proyecto. La ejecución se prolongará durante año y medio, con lo que está previsto que la obra concluya a finales del 2021 o principios del 2022, si no se producen contratiempos, por lo que será complicado que se llegue a tiempo de que se puedan realizar los primeros sacrificios ya en esa montanera. Algunos de los empresarios confían en que a principios del 2022 puedan estar entrando cochinos en las instalaciones, aunque asumen que no será fácil. El proyecto acumula ya 16 meses de retrasos.

No estará Avante

Mientras se inician los trabajos se está ultimando también la financiación del proyecto en la que finalmente no entrará Extremadura Avante. La Junta de Extremadura anunció la participación de la empresa pública cuando se presentó el proyecto, en abril del 2019, sin embargo, después no se ha alcanzado un acuerdo sobre la responsabilidad de cada uno de los siete socios que integran Cibex. Tras el proyecto están las extremeñas Montesano, Señorío de Montanera, Ibercom, Industrias Cárnicas Villar, Estirpe Negra (perteneciente a Argal) y el Grupo Alejandro Miguel, además de a la multinacional Campofrío, que se integró en e proyecto cuando ya estaba muy avanzado.

El principal problema parece haber estado en la negativa de algunos de ellos a comprometerse en una garantía solidaria, esto es, en que todas las empresas del proyecto respondían de forma conjunta por la deuda contraída y no de forma independiente como planteaban algunos de los socios que preferían que se dividiera en siete partes independientes la aportación de Avante. Eso ha imposibilitado al acuerdo aunque «las puertas no están cerradas», confirman desde Cibex, donde no descartan que Avante pueda entrar posteriormente en alguno de los proyectos con los que se espera completar la instalación en el futuro, como una planta fotovoltaica, la planta de tratamiento de subproductos o la ampliación de las instalaciones propio matadero.

La falta de acuerdo ha trastocado los planes, «pero no compromete la financiación del proyecto», recalcan en Cibex. La alternativa que se ha planteado es completar los 18 millones recurriendo al apoyo de los bancos y ahora se están estudiando las propuestas que han recibido por distintas entidades.