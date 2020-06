Arrancan los exámenes en la UEx con webcam y polémica

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es entendible que en circunstancias excepcionales se adopten medidas excepcionales siempre que estas no sean desproporcionadas y por supuesto no sean ilegales. A estas alturas plantear un examen presencial, sería una temeridad y un grave atentado contra la salud pública. Espero que la uex también tenga esto presente cuando se abra el periodo de matriculación online y que en ciertas facultades, como la de Derecho en Cáceres, no obliguen a los alumnos una vez realizada la matrícula a traves de la red a acudir personalmente a entregar en secretaría un documento que la universidad ya tiene y a rellenar los datos personales en un sobre. Esto también sería una temeridad. Espero que el Sr. Rector tome nota.