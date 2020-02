Asaja se desvincula de la manifestación ante la casa de Pablo Iglesias

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Señor García, pedir perdón a PODEMOS es intolerable, dado su pasado acosador y amenazante hacia responsables políticos de épocas anteriores. Le recuerdo que el vicepresidente de "asuntos sociales y no se qué agenda de mierda" se metió en una reunión que no le incumbía como buen macho alfa que es. Y que la solución fue !!apretad, apretad!!. Y que usted mismo ha dicho que el responsable de todo es el jefe de los supermercados que es el presidente del gobierno. Apacíguese y sabrá lo que es que le tomen por gilipoyas, aunque creo que ya lo están haciendo. Y además gilipoyas apaleados. Hace 3 meses he visto en la TV tirarle adoquines a la policía, y éstos con la porra en la cintura. Con los agricultores la porra ya va en la mano. Saque sus conclusiones.