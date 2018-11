La Asamblea debate la enmienda total del PP a los Presupuestos

La vicepresidenta de la Junta y consejera Hacienda, Pilar Blanco Morales, ha afirmado hoy que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2019 (PGEx) presenta "el saldo más equilibrado desde que estalló la gran recesión".

Son las cuentas del crecimiento, que mejoran las condiciones de vida, presentan un escenario económico "ventajoso" y "estable" y promueven la inversión, ha afirmado ante el Pleno de la Asamblea, que hoy debate la enmienda a la totalidad presentada por el PP al documento.

Durante su defensa, la consejera ha apelado de nuevo al acuerdo al afirmar que "el tramite parlamentario lo es de la negociación" y que la Junta "trabaja y seguirá trabajando" para alcanzar el consenso.

Ha subrayado que este PGEx ampara un "firme compromiso" con los objetivos de estabilidad, avalado por un recorte del déficit en 320 millones desde 2015 y el cumplimiento del objetivo de deuda, la regla de gasto y el plazo de pago a proveedores.

Son unas cuentas "veraces" y "realistas", con soporte legal y documental -ha contestado a las acusaciones de falsedad del PP-, que han sido diseñados una previsión de crecimiento del 2 % y que ponen el "foco" en la cohesión social, el apoyo a las clases medias y el acompañamiento a empresarios y autónomos, ha añadido.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha dicho que el proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma para 2019 "es el más falso" de los presentados hasta ahora, pues "inflan los ingresos" en un ejercicio de "doping presupuestario" y ha advertido de que "hundirán" a Extremadura.

En la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, la única con la que cuenta el proyecto de presupuesto, Monago ha citado a la cantante Rosalía para asegurar que vamos "malamente", pues ha culpado al Gobierno de Fernández Vara de no haber hecho nada "en estos cuatro años".

Ahora, con las cuentas de 2019, el PSOE, a juicio del dirigente popular busca "una campaña electoral pagada para no hacer nada" con unos presupuestos que son "cansinos, sin tono, apáticos" y diseñados únicamente para acabar la legislatura.

Blanco-Morales ha recordado que las cuentas, las últimas de la legislatura y las primeras que se elaboran con perspectiva de género, ascienden a 5.797,9 millones de euros, con un crecimiento 6,7 % respecto a este ejercicio, más de 364 millones.

Ha precisado que las partidas destinadas a los servicios públicos fundamentales se incrementan en 153 millones y que el presupuesto para políticas sociales asciende a 3.690,5 millones de euros, un 4,3 por ciento más.

En concreto, ha apuntado que a Sanidad, Educación y Dependencia se dedican casi 3.100 millones de euros, mientras que Agricultura, Empresa, Comercio y Turismo suman más de 862 millones.

A las políticas económicas se destinan 1.420,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,3 % para favorecer la inversión y promover la innovación, con la finalidad de obtener empresas más productivas, así como fortalecer la estrategia de emprendimiento.

En cuanto a la mejora de la calidad del empleo y el fomento de la estabilidad laboral, la cifra se eleva un 2,2 %, hasta los 306,5 millones, de modo que Extremadura invierte el 1,5 % de su PIB en el empleo, siendo la región que más fondos destina a esta materia, ha valorado la vicepresidenta.

Respecto a las críticas de aumento de la deuda que le ha recriminado el PP, ha señalado que el anterior Gobierno de José Antonio Monago es el "responsable" del 25 por ciento del total de la deuda que en estos momentos tiene Extremadura.

En este sentido, ha señalado que la deuda es un mecanismo de financiación, pero que hay que hacerlo bien, y ha cifrado el grado de ejecución presupuestaria de este ejercicio en un 83 % a fecha de este mes.

Según ha concluido, el PGEX elaborado por su Gobierno es "un presupuesto que da demanda a las necesidades actuales de extremeños y sienta las bases para la Extremadura del futuro", que apuesta por la estabilización de las cuentas y hace realidad "nuestros compromisos con los extremeños" de recuperar los derechos perdidos.

Buscan la redistribución de los beneficios de la recuperación económica y trabajan para que haya "más crecimiento, más empleo y mejoras sociales".

"No fue fácil llegar hasta aquí", "estos números no son de la Junta, son de las extremeñas y de los extremeños que trabajan y defienden nuestra tierra", ha aseverado Blanco-Morales, quien ha apelado también a la unión de partidos e instituciones para reclamar un "trato diferenciado" para Extremadura con el fin de que el esfuerzo de sus empresas y trabajadores "no se lastre por la falta de infraestructura y equipamiento que se nos negaron en el pasado".